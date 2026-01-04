Οι επηρεαζόμενοι από το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας επιβάτες πτήσεων καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στην ανακοίνωση το Υπουργείο ενημερώνει για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες, σημειώνοντας πως λόγω αυτού επηρεάζονται όλες τις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και οι πτήσεις που υπερίπτανται πάνω από το FIR Αθηνών.

«Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καλούνται οι επηρεαζόμενοι επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περαιτέρω ενημέρωση πριν μεταβούν στα αεροδρόμια», καταλήγει το Υπουργείο Μεταφορών, στην ανακοίνωσή του.



Πηγή: ΚΥΠΕ