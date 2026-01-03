Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα:

Ανεπίσημη μετάφραση: «Ο Nicholas Maduro ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».



Διαβάστε επίσης: Βενεζουέλα: Επικρατεί νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου μετά την επίθεση ΗΠΑ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ