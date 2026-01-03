Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας μετέδωσε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα της αντιπροέδρου της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε οριστεί για να αντικαταστήσει τον Νικολάς Μαδούρο.

Στο μήνυμά της, η Ροντρίγκες επανέλαβε την έκκλησή της για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του.

Τόνισε επίσης ότι ο συλληφθείς πρόεδρος είναι ο «μοναδικός» πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ροντρίγκες είχε πει στον Μάρκο Ρούμπιο πως ήταν «διατεθειμένη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να γίνει η Βενεζουέλα ξανά μεγάλη», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στο διάγγελμά της, ωστόσο, η Ροντρίγκες ξεκαθάρισε ότι η Βενεζουέλα «δεν θα γίνει ποτέ αποικία» καμίας χώρας. Πρόσθεσε ότι το Καράκας είναι ανοιχτό σε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς και του βενεζουελανικού δικαίου.

Το βίντεο φαίνεται να έχει καταγραφεί στο Καράκας. Προηγουμένως είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι η Ροντρίγκες ενδέχεται να βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διαψεύστηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε τη Ροντρίγκες πλαισιωμένη από τον αδελφό της Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και από τους υπουργούς Εξωτερικών, Εσωτερικών και Άμυνας της χώρας

Πηγή: Πρώτο Θέμα