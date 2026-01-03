Η Τουρκία κάλεσε το Σάββατο σε αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι η Άγκυρα δίνει βαρύτητα στη σταθερότητα της Βενεζουέλας και στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του λαού της χώρας.

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε βενεζουελάνικο έδαφος και τις αναφορές περί σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει:

«Για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Άγκυρα σημειώνει ότι παρακολουθεί «στενά» τις εξελίξεις και δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης «στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Το υπουργείο καταλήγει ότι: «Η τουρκική Πρεσβεία στο Καράκας διατηρεί αδιάλειπτη επικοινωνία και συντονισμό με τους πολίτες μας στη χώρα».