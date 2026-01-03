Αν είναι αληθής ο ισχυρισμός Τραμπ, το Σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί στην αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη Μαδούρο, το τελεσίγραφο των ΗΠΑ, τα ναρκωτικά και ο στόχος χειρουργικής αλλαγής καθεστώτος

Η διοίκηση Τραμπ ολοκλήρωσε επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του

Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε θέσει τελεσίγραμμα στον Μαδούρο στις 2 Δεκεμβρίου 2025 να παραιτηθεί

Η αμερικανική διοίκηση απέφυγε στρατιωτική επέμβαση λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και πιθανών βαλλιστικών απειλών

Ο Υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέσγκεθ ανέφερε την επανεγκατάσταση της αποτροπής από την κυβέρνηση Τραμπ

Η επιχείρηση αποσκοπούσε στην ανάσχεση της διείσδυσης της Κίνας στη Λατινική Αμερική.

Στην ολοκλήρωση ενός κύκλου εμφανών και αφανών χειρισμών και επιχειρήσεων οδηγήθηκε σήμερα η διοίκηση Τραμπ, καθώς στα χέρια των αμερικανικών αρχών πέρασε ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, κλείνοντας προσώρας το κεφάλαιο της παντοκρατορίας τους στη Βενεζουέλα.

Το τελεσίγραφο

Η κρίση τις σχέσεις του Προέδρου της χώρας με το Λευκό Οίκο δεν είναι καινούρια, ούτε η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πράξη την «αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα, την οποία μεθόδευσε επί μήνες και κορύφωσε από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη.

Ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2025, που ο Αμερικανός Πρόεδρος απηύθυνε δημόσια τελεσίγραφο προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα, τελεσίγραφο που στην πράξη σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για την μετάβαση της χώρας της Λατινικής Αμερικής σε μια νέα εποχή.

Χειρουργικοί χειρισμοί

Εντούτοις, η διοίκηση Τραμπ δεν επιθυμούσε η νέα κατάσταση στη Βενεζουέλα να προέλθει από ένα χτύπημα σκληρής ισχύος όπως αυτό στο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, καθώς η γειτνίαση των ΗΠΑ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα έθετε το Λευκό Οίκο τυχόν εντός εμβέλειας βαλλιστικών πυραύλων, αν αποκτούσε τέτοιους το Καράκας.

Την ίδια στιγμή, η πίεση για αλλαγή καθεστώτος ήταν εμφανής στις δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων αμερικανών αξιωματούχων με την ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πίτερ Χέσγκεθ να λογίζεται από πολλούς αναλυτές ως «σήμα» για την έναρξη της τελικής φάσης της επιχείρησης.

Η ανάρτηση:

It’s called PEACE THROUGH STRENGTH.



After the disastrous years of Joe Biden — where America was woke, weak & in retreat — President Trump and the @DeptofWar are RE-ESTABLISHING DETERRENCE.



We will never back down. https://t.co/Z6Gi4WEZ1P — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 2, 2026

Ναυτικός αποκλεισμός

Η συγκέντρωση, εξάλλου, μεγάλου αριθμού πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στα νερά της Καραϊβικής ήταν μια ακόμη κίνηση προετοιμασίας από πλευράς της αμερικανικής διοίκησης για τυχόν ειδικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σημαίνοντας την τελική λύση για το υπάρχον καθεστώς.

Το drone και η CIA

Ήδη, πληροφορίες ότι η CIA επιχείρησε χτύπημα με drone σε λιμενικές υποδομές της Βενεζουέλας, τις οποίες επικαλέστηκε παραμονές της Πρωτοχρονιάς το CNN, έφεραν ακόμη πιο κοντά την αμερικανική επιχείρηση, όταν πάγια ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ ήταν η σκληρή του στάση απέναντι στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω Βενεζουέλας.

Η πολεμική του στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών ήταν και ο βασικός λόγος που επικαλέστηκε ο κ. Τραμπ δημόσια απέναντι στην αναγκαιότητα αλλαγής καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αν και οι στενές σχέσεις Καράκας- Πεκίνου δεν περνούσαν απαρατήρητες μεταξύ Λευκού Οίκου και Πενταγώνου.

Τυχόν συνδρομή, μάλιστα, της Κίνας προς το καθεστώς Μαδούρο ακόμη και σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να αποτελέσει ευθεία κλιμάκωση στον ανταγωνισμό ΗΠΑ- Κίνας, στοιχείο που καθόρισε τις χειρουργικές κινήσεις Τραμπ να κάνει πράξη το «Δόγμα Μονρόε» στην αμερικάνικη ήπειρο, αφού προηγουμένως «κλειδώσει» τα νότια σύνορα της χώρας από εισαγόμενες ναρκωτικές ουσίες. Αλλά πρωτίστως να επιτύχει την ανάσχεση του Πεκίνου από τη διείσδυση που επιχειρεί στη Λατινική Αμερική.

Πούτιν και Σι

Δεν είναι κοινό μυστικό, άλλωστε, ότι η Ρωσία, η Κίνα, η Κούβα και το Ιράν υπήρξαν ανάμεσα στις βασικές συμμαχίες που οικοδόμησε το καθεστώς Μαδούρο από το 2013 και εξής, παρότι η τελευταία κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων με φόντο τα καρτέλ των ναρκωτικών, «τρομοκρατικές οργανώσεις» κατά τη διοίκηση Τραμπ, δεν προκάλεσαν έντονα αντανακλαστικά από πλευράς των συμμάχων του υπέρ του Νικολά Μαδούρο.