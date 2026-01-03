Η σαουδαραβική διπλωματία προσκάλεσε σήμερα «όλες τις παρατάξεις του νότου» της Υεμένης σε «διάλογο» στο Ριάντ, προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες που μαίνονται ανάμεσα στους αυτονομιστές και τις άλλες δυνάμεις του συνασπισμού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας «καλεί όλες τις παρατάξεις του νότου να συμμετάσχουν ενεργά στη διάσκεψη» που οργανώνει στην πρωτεύουσά του για να εξευρεθούν «δίκαιες λύσεις», οι οποίες «θα ικανοποιούν τους θεμιτούς πόθους του λαού του νότου», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Το κείμενο διευκρινίζει πως ο δυνητικός «διάλογος» αυτός συγκαλείται κατόπιν αιτήματος της υεμενίτικης διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Η πρόσκληση ανακοινώθηκε έπειτα από σαουδαραβικούς φονικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του αυτονομιστικού κινήματος.

Αυτό το τελευταίο, το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινά διετή διαδικασία για να εγκαθιδρυθεί κράτος στο νότιο τμήμα της πιο φτωχής χώρας της αραβικής χερσονήσου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή τη μια δεκαετία και πλέον που μαίνεται εμφύλιος πόλεμος.

Η Νότια Υεμένη, σοσιαλιστική δημοκρατία --η μοναδική στη Μέση Ανατολή-- ήταν ανεξάρτητη χώρα από το 1967 μέχρι το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.

Το ΣΜΝ κυρίευσε τις τελευταίες εβδομάδες αχανείς τομείς της Υεμένης και κατέστησε σαφή την πρόθεσή του να διατηρήσει τον έλεγχό της, παρά τις εκκλήσεις και τις προειδοποιήσεις από το Ριάντ να αποσύρει τις δυνάμεις του. Αντιδρώντας, η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε θέσεις του.

Χθες οι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 20 μέλη των δυνάμεων των αυτονομιστών, σύμφωνα με το ΣΜΝ.

Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες που αποδόθηκαν στο Ριάντ, βασικό υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, αφότου οι δυνάμεις του ΣΜΝ άρχισαν να προελαύνουν τον Δεκέμβριο.

Το αυτονομιστικό κίνημα, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ελέγχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος των επαρχιών Χαντραμούτ --γειτονεύει με τη Σαουδική Αραβία κι έχει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου-- και Μάχρα.

Την Τρίτη, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ βομβάρδισε φερόμενο φορτίο όπλων που είχε σταλεί από τα ΗΑΕ σε υεμενίτικο λιμάνι υπό τον έλεγχο του ΣΜΝ.

Η προέλαση των αυτονομιστών προκάλεσε οργή σε άλλες παρατάξεις που συμμετέχουν στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και στη Σαουδική Αραβία, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση με τα Εμιράτα.

Ο συνασπισμός υπό το Ριάντ είχε σχηματιστεί το 2015 κι είχε επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έναντι των Χούθι, κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, που είχαν καταλάβει την πρωτεύουσα Σανάα στα τέλη του 2014 και συνέχιζαν να προωθούνται προς τον νότο, κυριεύοντας πελώριες εκτάσεις.

Κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί το 2022 ανάμεσα στους Χούθι και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση συνεχίζει να τηρείται γενικά, παρότι επισήμως δεν ανανεώθηκε, και ουσιαστικά έχει σταματήσει τον πόλεμο ανάμεσα σε αυτές τις πλευρές -- ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κατατεμάχισε τη χώρα και πυροδότησε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην υφήλιο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

