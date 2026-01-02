H Πρεσβεία της Παλαιστίνης στη Λευκωσία καταγγέλλει απόφαση του Ισραήλ "να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και οικοδομής στον Ιερό Χώρο του Τεμένους Ιμπραχίμι (Τάφος των Πατριαρχών) από τον Δήμο της Χεβρώνας, καθώς και την μονομερή έγκριση έργου κατασκευής στέγης στον προαύλιο χώρο του τεμένους".

Σε δελτίο Τύπου κάνει λόγο για "επικίνδυνη κλιμάκωση της ισραηλινής πολιτικής επιβολής τετελεσμένων δια της βίας στην κατεχόμενη Χεβρώνα και ευθεία επίθεση κατά της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας του παλαιστινιακού λαού".

Αναφέρει ακόμη ότι η απόφαση "αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, της Σύμβασης της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, καθώς και των δεσμευτικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως της απόφασης της UNESCO του 2017, με την οποία η Παλαιά Πόλη της Χεβρώνας και το Τέμενος Ιμπραχίμι εντάχθηκαν στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Κίνδυνο".

Η Πρεσβεία καλεί τη διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς "να αναλάβουν άμεσα και χωρίς υπεκφυγές τις νομικές και ηθικές τους ευθύνες και να υποχρεώσουν το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, να τερματίσει αμέσως όλες τις παράνομες και μονομερείς ενέργειές του στην κατεχόμενη Παλαιστινιακή Επικράτεια, να σεβαστεί το ιστορικό και νομικό καθεστώς του Τεμένους Ιμπραχίμι και να διασφαλίσει την πλήρη προστασία του πολιτιστικού και θρησκευτικού του χαρακτήρα".

Πηγή: ΚΥΠΕ