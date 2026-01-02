Η Ιταλία κατέγραψε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα το 2025 και υπήρξαν αρκετές προειδοποιήσεις λόγω ρεκόρ στις θερμοκρασίες.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο επείγοντα τα επόμενα χρόνια εν μέσω της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με ειδικούς της περιβαλλοντικής ομάδας Legambiente.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ιταλία αυξήθηκαν το 2025 και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά με τα περισσότερα γεγονότα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή τα τελευταία έντεκα χρόνια, μετά το 2023, το οποίο κατέχει το ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελική έκθεση του Παρατηρητηρίου Città Clima του Legambiente, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τον Όμιλο Unipol, καταγράφηκαν 376 ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ιταλία το 2025, αύξηση 5,9% σε σύγκριση με το 2024. Το 2023 είχε 383 ακραία φαινόμενα.

Πλημμύρες, ζημιές από σφοδρούς ανέμους και υπερχειλίσεις ποταμών είναι τα πιο συχνά γεγονότα.

Η ΜΚΟ προειδοποιεί για μια ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων που συνδέονται με ρεκόρ θερμοκρασιών (+94,1%), κατολισθήσεις που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις (+42,4%) και ζημιές από ανέμους.

Η Λομβαρδία, η Σικελία και η Τοσκάνη είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο νότος έχει πληγεί από ξηρασία με τη Σαρδηνία, τη Σικελία και την Απουλία να καταγράφουν την πιο έντονη εικόνα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ, η Legambiente σημειώνει ότι οι ζημιές που υπέστη η χώρα το 2025 ανέρχονται σε 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ και στο μέλλον, με πρόβλεψη για το 2029, θα αυξηθούν στα 34,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Η κλιματική κρίση δεν λυπάται κανέναν», σημειώνει η Legambiente.

«Είναι επείγον να εφαρμοστεί το Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που εγκρίθηκε στα τέλη του 2023, διαθέτοντας τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και θεσπίζοντας νόμο κατά της αλόγιστης χρήσης γης», αναφέρεται.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025, υπήρξαν 139 πλημμύρες από έντονες βροχοπτώσεις, 86 περιπτώσεις ζημιών από τον άνεμο και 37 πλημμύρες ποταμών.

Οι ζημιές στις μεταφορές προκαλούν επίσης ανησυχία: 24 συμβάντα το 2025 προκάλεσαν ζημιές και καθυστερήσεις σε τρένα και τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες.

Αυτές οι διακοπές και οι αναστολές προκλήθηκαν όχι μόνο από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις, αλλά και από θερμοκρασίες ρεκόρ και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η Ιταλία, καταγγέλλει η Legambiente, «πληρώνει το τίμημα για σποραδικές και ασυντόνιστες δράσεις προσαρμογής, που στερούνται μιας πολυτομεακής και πολυεπίπεδης προσέγγισης».

Για να αποφευχθεί σημαντική οικονομική ζημία, «είναι απαραίτητο να θεσπιστεί εθνική διακυβέρνηση, να εφαρμοστεί το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (PNACC), που εγκρίθηκε στα τέλη του 2023, και να διατεθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι εξακολουθούν να λείπουν, για να «δοθεί ώθηση» στα 361 μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Για άλλη μια φορά», σχολίασε ο Stefano Ciafani, Πρόεδρος της Legambiente, «η Ιταλία βρέθηκε απροετοίμαστη για μια κλιματική κρίση που αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα σε όλη τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ