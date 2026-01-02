Η Βουλγαρία υιοθέτησε επίσημα το ευρώ από την πρώτη ημέρα του 2026 και έγινε το 21ο μέλος της ευρωζώνης. Αυτό συμβαίνει ακριβώς 19 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, το λέβα θα παραμείνει νόμιμο μέσο πληρωμής παράλληλα με το ευρώ, και από την 1η Φεβρουαρίου το ευρώ θα γίνει το μόνο επίσημο νόμισμα. Μέχρι τις 8 Αυγούστου 2026, οι τιμές θα συνεχίσουν να εμφανίζονται τόσο σε ευρώ όσο και σε λέβα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, οι άνθρωποι θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με μετρητά σε καταστήματα λιανικής χρησιμοποιώντας τόσο λέβα όσο και ευρώ, ενώ οι λιανοπωλητές θα είναι υποχρεωμένοι να δίνουν ρέστα εξ ολοκλήρου μόνο σε ένα από τα δύο νομίσματα - ευρώ, ή, σε περίπτωση προσωρινής έλλειψης διαθεσιμότητας, σε λέβα. Οι λιανοπωλητές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θα δέχονται μικτές πληρωμές σε δύο νομίσματα σε μία μόνο συναλλαγή, αλλά αυτή η απόφαση πρέπει να αναγράφεται σαφώς σε ορατό σημείο στο κατάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών προσαρμογών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν μέχρι τη 1:00 π.μ., οι αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ θα είναι διαθέσιμες μόνο σε ευρώ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, οι πολίτες θα μπορούν να ανταλλάσσουν λέβα με ευρώ σε εμπορικές τράπεζες σε όλη τη χώρα, χωρίς χρεώσεις ή προμήθειες μέχρι τα μέσα του έτους. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, οι τράπεζες ενδέχεται να εφαρμόζουν τέλη μετατροπής. Το 2026, οι πολίτες θα μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν λέβα σε υποκαταστήματα των Βουλγαρικών Ταχυδρομείων, ενώ η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας θα ανταλλάσσει λέβα με ευρώ δωρεάν.



Πηγή: ΚΥΠΕ