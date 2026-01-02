Τουλάχιστον επτά μετανάστες πνίγηκαν και ακόμη απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων αγνοείται στα ανοικτά της Γκάμπιας μετά το ναυάγιο κατά τη διάρκεια της νύχτας πλεούμενου που εκτιμάται ότι μετέφερε πάνω από 200 ανθρώπους, 96 από τους οποίους διασώθηκαν, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η κυβέρνηση στην Μπανζούλ.

«Η κυβέρνηση ενημερώθηκε για τραγικό ναυτικό δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη σκάφος που εκτιμάται ότι μετέφερε πάνω από 200 μετανάστες και ανατράπηκε περί τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου ανοικτά του (σ.σ. χωριού) Τζίνακ, στην περιοχή της Βόρειας Όχθης» (βορειοδυτικά), σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπουργείου Άμυνας.

Το πολεμικό ναυτικό, που ειδοποιήθηκε έπειτα από σήμα κινδύνου, άρχισε περί τη 01:00 επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δικά του σκάφη και αλιευτικό, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.

Το ναυαγισμένο πλοίο βρέθηκε να έχει ξεβραστεί σε αμμώδη παραλία.

«Ενενήντα έξι άνθρωποι διασώθηκαν και τους προσφέρονται ιατρικές φροντίδες. Έξι από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε το υπουργείο.

«Δυστυχώς, ανασύρθηκαν επτά πτώματα και αριθμός επιβατών αγνοείται», συμπλήρωσε.

Πολλά από τα θύματα πιστεύεται πως ήταν αλλοδαποί και οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις εθνικότητες και τα στοιχεία τους, πάντα κατά την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική αποπειρώνται εδώ και χρόνια να μεταναστεύσουν παράτυπα από τις ακτές των χωρών τους ακολουθώντας την εξαιρετικά επικίνδυνη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού για να φθάσουν στην Ευρώπη, κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, χρησιμοποιώντας υπερφορτωμένα πλεούμενα που συχνά βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Σε αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος, συχνά διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, οι αφρικανοί μετανάστες αυτοί είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύουν παράτυπα, καθώς οι χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει δραστικά τις χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίων και ελέγχουν ολοένα πιο αυστηρά τα σύνορά τους.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αποπειρώμενοι να φθάσουν με αυτό τον τρόπο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα στη Σενεγάλη, στη Μαυριτανία και στο Μαρόκο είχε αποτέλεσμα οι αποπλεύσεις πλεούμενων με μετανάστες να μεταφερθούν προς νότο (Γκάμπια, Γουινέα-Κονακρί), αυξάνοντας έτσι τον χρόνο που χρειάζεται και τους κινδύνους.

Στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Γκάμπιας εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες που πενθούν και όλους όσοι επλήγησαν από το λυπηρό συμβάν», ενώ παράλληλα υπενθύμισε «τη δέσμευσή της» να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ