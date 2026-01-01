Ακραία φυσικά φαινόμενα κτυπούν αλύπητα την υφήλιο, χωρίς να ξεχωρίζουν φτωχές ή πλούσιες χώρες.

Ο άνθρωπος στέκεται ανήμπορος να αντιδράσει μπροστά σε μία κατάσταση που προκάλεσε ο ίδιος με τον πλανήτη να παίρνει την εκδίκηση του για την κλιματική αλλαγή εκπέμποντας SOS

Με το καλημέρα, πυρκαγιές κατέστρεψαν τεράστιες εκτάσεις σε μία από τις πλουσιότερες και διασημότερες περιοχές του πλανήτη. Από τις 7 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, μια σειρά από 14 καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν τη μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες και την κομητεία του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ζημιές ξεπέρασαν τα 135 δισεκατομμυρίων δολαρία, 18000 σπίτια και σχεδόν 60000 στρεμμάτα γης καταστράφηκαν.

Το ανθρώπινο τίμημα ήταν ακόμα πιο μεγάλο με 440 νεκρούς και περισσότερους από 200,000 άστεγους.

Κύματα καύσωνα κτύπησαν την Ευρώπη από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν τα πιο ζεστά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η Τουρκία σημείωσε νέο εθνικό ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, φτάνοντας τους 50,5 °C, ενώ η Πορτογαλία έσπασε επίσης το εθνικό ρεκόρ του Ιουνίου με 46,6 °C.

16.500 άτομα έχασαν τη ζωής τους από τον καύσωνα σε 854 Ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ ξέσπασαν πολλές μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Η Ινδία και Πακιστάν πλήγησαν από καύσωνα τον Απρίλιο του 2025, με θερμοκρασίες με αποτέλεσμα εκατοντάδες θανάτους,

Σεισμοί

Χιλιάδες οι νεκροί από τα κτυπήματα του εγκέλαδου ανά τον κόσμο. Μόνο στη Μιανμάρ, ο φονικός σεισμός της 28ης Μαρτίου με μέγεθος 7.7 στην κλίμακα ρίχτερ, κόστισε τη ζωή σε σχεδόν 5 μιση χιλιάδες ανθρώπους.

Στις 7 Ιανουαρίου 2025 το Θιβέτ κτυπήθηκε από σεισμό 7.1 στην κλίμακα ρίκτερ με τους νεκρούς να υπολογίζονται στους 400 Ενώ σεισμός άνω των 6.9 ρίχτερ στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, προκάλεσε φόβο για τσουνάμι. Με επίκεντρο τη Σαντορίνη μια σειρά από σεισμούς προκάλεσε αναταραχή και φόβο μέχρι και για έκρηξη του θρυλικού ηφαιστείου.

Από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 17.500 σεισμοί στην περιοχή με τις Ελληνικές αρχές να έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, δυνάμεις να έχουν μετακινηθεί στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου και 10,000 κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει το νησί.

Τυφώνες

Ο τυφώνας Μελίσα σάρωσε την Καραϊβική στα τέλη Οκτωβρίου, χτυπώντας την Τζαμάικα με την καταιγίδα να κατατάσσεται στην κατηγορία 5.

Σε όλη την περιοχή της Καραϊβικής, η Μελίσα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και θανατηφόρες κατολισθήσεις.Εκατομμύρια κάτοικοι εκτοπίστηκαν και η ανασφάλεια σε τρόφιμα και νερό αυξήθηκε κατακόρυφα

Ρεκόρ ανεμοστρόβιλων σημειώθηκε επίσης το 2025.Μάλιστα ήταν ο πρώτος ανεμοστρόβιλος μεγέθους EF5 από το 2013.Επίσης, σημειώθηκαν οι πιο βίαιοι ανεμοστρόβιλοι εντός ενός έτους από το 2013, με οκτώ ανεμοστρόβιλους παγκοσμίως να κατατάσσονται στην κατηγορία (E)F4 ή και ψηλότερα.

Έξι από αυτούς τους ανεμοστρόβιλους σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύο στη Βραζιλία. 100 θανάτοι σημειώθηκαν από το φαινόμενο, με 67 απ’ αυτούς να κτυπούν μόνο τις ΗΠΑ.

Πλημμύρες

Η χειρότερη πλημμύρα του 2025 σημειώθηκε στην Ανατολική Αφρική από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. Οι αδιάκοπες εποχιακές βροχές οδήγησαν σε καταστροφικές πλημμύρες στην Κένυα, την Τανζανία και το Μπουρούντι.

Νιγηρία, Τέξας, Νότια Αφρική και Ηνωμένες Πολιτείες πλήγησαν επίσης από φονικές πλημμύρες στερόντας τη ζωή από 100άδες ανθρώπους.

Η λίστα είναι ατέλειωτη και ο κατάλογος των θυμάτων μεγάλος.

Οι περισσότερες καταστροφές που αναφέραμε ήταν αποδεδειγμένα, σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Θα προλάβουμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα;

