Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται για πέμπτη συνεχή ημέρα, από τις 28 Δεκεμβρίου 2025. Ξεκίνησαν ως απεργίες εμπόρων στην Τεχεράνη, με αφορμή την κατάρρευση του ριάλ και τον υψηλό πληθωρισμό. Η κρίση γρήγορα εξελίχθηκε σε ευρείας κλίμακας κινητοποίηση με έντονο πολιτικό χαρακτήρα, σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Αίτια της κρίσης

Η ιρανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά ύφεση. Το ριάλ έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, αγγίζοντας περίπου τα 1,45 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται μεταξύ 40–50%, ενώ οι τιμές τροφίμων και βασικών αγαθών έχουν εκτοξευθεί. Οι διεθνείς κυρώσεις, η έλλειψη συναλλάγματος και η χρόνια κακοδιαχείριση επιτείνουν την κρίση, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες του.Εξάπλωση των διαδηλώσεωνΟι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης και σύντομα εξαπλώθηκαν σε πόλεις όπως το Ισφαχάν, το Σιράζ, η Μασχάντ, το Κερμανσάχ, το Χαμαντάν, το Κουχντάστ, η Φάσα και περιοχές του Λορεστάν και άλλων επαρχιών. Στις απεργίες και τις συγκεντρώσεις συμμετέχουν έμποροι, φοιτητές, νέοι και πολίτες από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αγορές, πανεπιστήμια και δημόσιοι χώροι έχουν κλείσει, ενώ πραγματοποιούνται και νυχτερινές συγκεντρώσεις που συχνά οδηγούν σε συγκρούσεις.

Συνθήματα και απαιτήσεις

Τα συνθήματα στρέφονται ευθέως κατά του πολιτικού συστήματος. Μεταξύ αυτών: «Θάνατος στον δικτάτορα» (με αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ), «Ούτε Γάζα ούτε Λίβανος, η ζωή μας για το Ιράν», «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», αλλά και αιχμές κατά της κυβέρνησης, όπως: «Πεζεσκιαν, ντροπή σου».Οι διαδηλωτές ζητούν πλέον βαθιές, συστημικές αλλαγές, ενώ αρκετοί θέτουν ανοιχτά ζήτημα ανατροπής του καθεστώτος.

Αντίδραση των αρχών

Οι αρχές έχουν απαντήσει με καταστολή. Οι δυνάμεις ασφαλείας κάνουν χρήση δακρυγόνων, βίας και –σύμφωνα με μαρτυρίες– πυροβολισμών. Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 3–5 νεκροί διαδηλωτές και ένας νεκρός αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας.

Πραγματοποιούνται συλλήψεις, ενώ σημειώθηκαν και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, όπως στην πόλη Φάσα, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν ή προκάλεσαν φθορές σε δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, κυβερνητικά γραφεία, σχολές και πανεπιστήμια σε πολλές επαρχίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους, επισήμως λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και έντονου ψύχους, κάτι που αρκετοί θεωρούν προσχηματικό μέτρο για την αποτροπή συγκεντρώσεων. Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν υποσχέθηκε διάλογο και άνοιγμα επικοινωνίας με την κοινωνία, ωστόσο οι διαδηλωτές απορρίπτουν τις εκκλήσεις, θεωρώντας τις ανεπαρκείς, και ζητούν απτές πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις.

