Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την τραγωδία που σημειώθηκε ξημερώματα Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, όταν στο μπαρ ξέσπασε φωτιά και στη συνέχεια έκρηξη.

Την ίδια ώρα, άλλα 100 άτομα είναι τραυματισμένα, μεταξύ των οποίων ορισμένα πολύ σοβαρά, με τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία να έχουν γεμίσει και μάρτυρες στην Ελβετία να μιλούν για «εμπόλεμη κατάσταση».

Οι τελευταίες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού περιστατικού, αναφέρουν ότι η έκρηξη που καταγράφτηκε τα ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, προκλήθηκε πιθανότατα από λανθασμένο χειρισμό πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια ενός μουσικού event στο υπόγειο της επιχείρησης.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος.



Πηγή: cnn.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ