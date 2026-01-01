Το ατύχημα είναι πρωτοφανές για τη σιδηροδρομική διαδρομή προς τον κυριότερο τουριστικό προορισμό του Περού και οδήγησε στην αναστολή των δρομολογίων αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 36 τραυματίστηκαν μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τουριστικών τρένων την Τρίτη στη σιδηροδρομική διαδρομή προς το Μάτσου Πίτσου, το κύριο τουριστικό αξιοθέατο του Περού. Το περιστατικό προκάλεσε την πλήρη διακοπή των δρομολογίων και άφησε περίπου 1.300 τουρίστες αποκλεισμένους στην περιοχή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο νεκρός ταυτοποιήθηκε ως ο Ρομπέρτο Καρντένας Λοάγια, 61 ετών, οδηγός σε ένα από τα τρένα της εταιρείας Inca Rail. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν αμαξοστοιχίες των εταιρειών PeruRail και Inca Rail και σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σε τμήμα κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Qoriwayrachina, στην περιοχή Μάτσου Πίτσου, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Κούσκο.

Trains crash en route to Peru’s famed Machu Picchu, killing 1 and injuring 30 https://t.co/hPaHtLlosD pic.twitter.com/k8xMMLfjHP — New York Post (@nypost) December 31, 2025

Τουλάχιστον ένας Ισπανός τραυματίστηκε

Όπως και σε προηγούμενα περιστατικά στην περιοχή, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται όχι μόνο Περουβιανοί αλλά και ξένοι τουρίστες από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Βραζιλία. Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν τα τρένα με σπασμένα τα «μέτωπά» τους και τραυματισμένους επιβάτες να περιθάλπονται σε αγροτική περιοχή.

Οι περιφερειακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι περίπου 1.300 επισκέπτες παρέμειναν για ώρες εγκλωβισμένοι στην πόλη που βρίσκεται πλησιέστερα στο Μάτσου Πίτσου μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους, μη μπορώντας να επιστρέψουν στο Κούσκο λόγω της αναστολής των δρομολογίων των τρένων. Περισσότερες από δέκα ώρες μετά το δυστύχημα, τα αίτια του δυστυχήματος παρέμεναν ασαφή.

Πηγή: EURONEWS