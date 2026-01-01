Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αψήφησαν το τσουχτερό κρύο καιρό και συγκεντρώθηκαν στην εμβληματική πλατεία για να παρακολουθήσουν την αντίστροφη μέτρηση και το ball drop .

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Νέα Υόρκη πλημμύρισε και φέτος από φως, ήχο και παγκόσμιο παλμό.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Times Square, μετρώντας αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου.

Η εμβληματική πτώση της μπάλας σηματοδότησε όχι μόνο το τέλος ενός έτους, αλλά και μια κοινή υπόσχεση.

Colorful @PlanetFitness confetti floating all around me can only mean one thing — we're REEEAAADY! 🎉 Only 2 hours left til 2026! #BallDrop #NewYearsEve #TimesSquare pic.twitter.com/3M8p9b684n — Times Square Ball (@timessquareball) January 1, 2026

Μια υπόσχεση ελπίδας και ανανέωσης απλώθηκε πάνω από την Times Square, καθώς το 2026 έκανε την είσοδό του με την προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάστηκε, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία, πίστη και συλλογική δύναμη.

Η Νέα Υόρκη, πόλη-σύμβολο αντοχής και ονείρων, έστειλε το δικό της μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας πως το αύριο χτίζεται με όραμα, συνεργασία και ελπίδα για όσα φέρνει το νέο έτος.

New York rings in 2026 with the famed Times Square Ball Drop pic.twitter.com/EpGvNZLFYy — The Associated Press (@AP) January 1, 2026

Πηγή: ΣΚΑΙ