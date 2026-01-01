Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.
Σε σειρά αναρτήσεών του τις πρώτες πρωινές ώρες, ο αιρετός ανέφερε πως ειδικοί εξέταζαν τα συντρίμμια εκεί όπου κατέπεσαν. Δεν έκανε λόγο για θύματα.
Επιβλήθηκαν περιορισμοί για κάποια ώρα στο αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Ρωσίας, και σε κάποια ακόμη στην κεντρική Ρωσία.
🚨 UKRAINIAN DRONES TARGET MOSCOW AND CRIMEA IN OVERNIGHT STRIKES— The Content Factory (@tcf_updates) January 1, 2026
Ukraine launched a large drone attack against Moscow and Crimea, according to Russian officials.
Russia says its air defenses shot down more than two dozen drones over several regions.
Local authorities reported… pic.twitter.com/m8IikwnOnf