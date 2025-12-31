Η σύγκρουση δυο τρένων καθώς κινούνταν πάνω στις σιδηροτροχιές οι οποίες οδηγούν στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δεκαπέντε τουρίστες, ένας σοβαρά, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ενώ περουβιανό μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για μηχανοδηγό νεκρό.

Οι εθνικότητες των τραυματιών δεν είναι γνωστές μέχρι τώρα.

Μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, ανάμεσά τους πολλούς ξένους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Για να φθάσουν στην περίφημη ακρόπολη των Ίνκα, οι επισκέπτες επιβιβάζονται αρχικά σε τρένα, κατόπιν σε λεωφορεία.

Η σύγκρουση έγινε στις 13:20 (τοπική ώρα· 20:20 ώρα Ελλάδας) στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο των Άνδεων.

Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή, εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι συγκρούστηκαν δυο συρμοί των Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».

Βίντεο που έστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP εικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών και τους δυο συρμούς να έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλέστηκε το περουβιανό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Andina, αναφέρθηκε σε δεκαπέντε τουρίστες που τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

