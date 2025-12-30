Αγνοώντας το δράμα στην Ουκρανία, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν μοιράστηκε την Κυριακή ένα βίντεο στο οποίο κάνει χαλαρό wakesurfing στα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ο Κίριλ Ντμίτριεφ - ο ειδικός απεσταλμένος με σπουδές το Χάρβαρντ και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας - μοιράστηκε το βίντεο στο X, μαζί με τη λεζάντα «Πνεύμα του Μαϊάμι» απαντώντας σε μια ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια, στην οποία ανακοινώθηκε ότι έφτασε στη νότια Φλόριντα.

Το λεγόμενο «δεξί χέρι» του Ρώσου προέδρου διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Διαβάστε επίσης: «Η Δύση να καταλάβει ότι η Ρωσία έχει τη στρατηγική πρωτοβουλία στην Ουκρανία»





Πηγή: skai.gr

