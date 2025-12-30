Στην καταστροφή όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) που είχαν μόλις εκφορτωθεί από δύο πλοία προερχόμενα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατέστρεψε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, στην Υεμένη, μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Saudi 🇸🇦 led Coalition conducted a "limited" airstrike targeting foreign (UAE 🇦🇪) military support in Al Mukalla port east of Yemen 🇾🇪



On Dec 26, the UAE backed Southern Yemeni separatists in southern Yemen accused Saudi Arabia of targeting their forces with airstrikes,… https://t.co/cURJfceLmc pic.twitter.com/WYOadjkUXn — Saad Abedine (@SaadAbedine) December 30, 2025

«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, που απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα», ανέφερε το πρακτορείο.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα πληρώσει το τίμημα

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP