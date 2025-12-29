Η Ταϊλάνδη κατηγόρησε σήμερα την Καμπότζη ότι «παραβίασε», με την υπερπτήση πάνω από την επικράτειά της τουλάχιστον 250 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), την κατάπαυση του πυρός στην οποία κατέληξαν οι δύο χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας προχθές, Σάββατο, έπειτα από τρεις εβδομάδες συνοριακών συγκρούσεων.

«Τουλάχιστον 250 εναέρια οχήματα χωρίς πιλότο εντοπίστηκαν προερχόμενα από την πλευρά της Καμπότζης να εισδύουν στην κυρίαρχη επικράτεια της Ταϊλάνδης» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο ταϊλανδικός στρατός.

«Τέτοιες ενέργειες συνιστούν πρόκληση και παραβίαση μέτρων που έχουν σκοπό τη μείωση των εντάσεων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Καμπότζης, ο Πρακ Σόκον, έκανε λόγο σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση για ένα «μικρό πρόβλημα σε σχέση με drones που έγινε αντιληπτό από τις δύο πλευρές κατά μήκος της συνοριακής γραμμής».

«Το συζητήσαμε και συμφωνήσαμε να το εξετάσουμε και να το επιλύσουμε αμέσως», είπε.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη ανακοίνωσαν το Σάββατο άμεση κατάπαυση του πυρός στη μεθοριακή σύγκρουσή τους, που προκάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον 47 θανάτους και οδήγησε στον εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ