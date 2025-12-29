Με ένα βίντεο από τις συνομιλίες στο Μαρ α Λάγκο με τον Ντόναλντ Τραμπ το οποίο ανήρτησε στο X ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλησε να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τη φιλοξενία λέγοντας μεταξύ άλλων ότι συζητήθηκαν όλες οι πτυχές των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ευχαριστώ τον @POTUS Ντόναλντ Τραμπ για την εξαιρετική συνάντηση. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για όλα τα θέματα και εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρόοδο που σημείωσαν οι αμερικανικές και οι ουκρανικές ομάδες τις τελευταίες εβδομάδες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για την εμπλοκή και την πλήρη αφοσίωσή τους, καθώς και στην ομάδα μας - πρώτα απ 'όλα, στον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον Αντρίι Χνάτοφ.

Συζητήσαμε όλες τις πτυχές του ειρηνευτικού πλαισίου και επιτύχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Συζητήσαμε επίσης την ακολουθία των περαιτέρω ενεργειών. Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι το κλειδί στην πορεία προς την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συναντηθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα για να οριστικοποιήσουν όλα τα συζητηθέντα θέματα. Συμφωνήσαμε επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα φιλοξενήσει Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, τον Ιανουάριο.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη».