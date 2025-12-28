Θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (28/12) στο Hammonton του Νιου Τζέρσεϊ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, κοντά στη διασταύρωση της οδού Basin με τη Λεωφόρο North White Horse, όπως μεταδίδει το 6abc.com.

Από την περιοχή αναφέρθηκε έντονη κινητοποίηση, ενώ οπτικό υλικό από παρακείμενο χώρο στάθμευσης αποτύπωσε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της πτώσης.

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ένα από τα ελικόπτερα να χάνει τον έλεγχο, να περιστρέφεται στον αέρα και στη συνέχεια να συντρίβεται.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Πηγή; cnn.gr 