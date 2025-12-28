Θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (28/12) στο Hammonton του Νιου Τζέρσεϊ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, κοντά στη διασταύρωση της οδού Basin με τη Λεωφόρο North White Horse, όπως μεταδίδει το 6abc.com.

Από την περιοχή αναφέρθηκε έντονη κινητοποίηση, ενώ οπτικό υλικό από παρακείμενο χώρο στάθμευσης αποτύπωσε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της πτώσης.

JUST IN:



🇺🇸:A helicopter loses control, spinning violently before crashing in Hammonton, New Jersey. pic.twitter.com/koadfAnqka — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) December 28, 2025

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ένα από τα ελικόπτερα να χάνει τον έλεγχο, να περιστρέφεται στον αέρα και στη συνέχεια να συντρίβεται.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

🚨#BREAKING: Two helicopters reportedly collided mid-air in #Hammonton | #NewJersey.



Initial reports mention flames and thick smoke at the crash site as emergency crews respond.



Avoid the area if nearby.



There are no confirmed details yet on injuries/occupants. pic.twitter.com/C8XaQlazeb — Moon (@MoonCallXBT) December 28, 2025

Πηγή; cnn.gr