Το Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα την Ουκρανία να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος, λίγο πριν από τη συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ.

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο»

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ