Ο ισχυρός χιονιάς που σαρώνει τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι έντονες χιονοπτώσεις οδήγησαν σε χάος στα αεροδρόμια, όπου χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Στη Νέα Υόρκη καταγράφηκε η σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού έφτασε τα 11 εκατοστά, το μεγαλύτερο από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε άλλες περιοχές της πολιτείας το χιόνι άγγιξε τα 7,5 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS). Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία έντονη χιονόπτωση στο «Μεγάλο Μήλο» σημειώθηκε το 2022, όταν είχαν καταγραφεί 25 εκατοστά χιονιού στο Σέντραλ Παρκ.

A winter snow storm wreaked havoc across New York City and other parts of the US Northeast over the weekend, causing major travel disruptions during the holiday season.https://t.co/ILR7uMq8x8 pic.twitter.com/4q0aTKZ2IX — DW News (@dwnews) December 28, 2025

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, είχε προληπτικά κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περισσότερες από τις μισές κομητείες της πολιτείας, ενόψει της κακοκαιρίας.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις μετακινήσεις, επισημαίνοντας πως το λιώσιμο του χιονιού ενδέχεται να προκαλέσει σχηματισμό μαύρου πάγου σε δρόμους και γέφυρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo 🎥 @spencerplatt1 👉 https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 9.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα αεροδρόμια John F. Kennedy International, Newark Liberty International και LaGuardia εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω διαταραχές στις πτήσεις.

A powerful winter storm has disrupted one of the busiest travel weekends of the year in New York City and northeastern US.



More than 1,000 flights have been cancelled or delayed due to snow.



Read more: https://t.co/mPDKWi4zRw pic.twitter.com/y487ivCtOq — Sky News (@SkyNews) December 27, 2025

Ο αντίκτυπος του κύματος ψύχους έχει γίνει αισθητός σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Το Σαν Φρανσίσκο και το Ορλάντο αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στα ταξίδια. Εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων έχουν επίσης σημειωθεί σε αεροδρόμια της Φλόριντα, σύμφωνα με το NBC News.