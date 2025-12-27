Η ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU) κατηγόρησε σήμερα Ουκρανούς βουλευτές ότι δέχτηκαν δωροδοκίες με αντάλλαγμα τις ψήφους τους. Παράλληλα, μέλη της υπηρεσίας επιχείρησαν εφόδους σε κυβερνητικά γραφεία στο Κίεβο, μια νέα σκανδαλώδη υπόθεση που έρχεται στο φως αμέσως μετά την αναχώρηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο Telegram η ΝΑΒU ανακοίνωσε ότι «αποκάλυψε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται εν ενεργεία βουλευτές» οι οποίοι «λάμβαναν συστηματικά παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη για την ψήφο τους στη Ράντα [ενν. την ουκρανική Βουλή]».

Ερευνητές επιχείρησαν να κάνουν εφόδους για έρευνες σε γραφεία κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Κίεβο, αλλά εμποδίστηκαν από δυνάμεις ασφαλείας, τόνισε η υπηρεσία. «Η παρεμπόδιση διεξαγωγής ερευνών συνιστά ευθεία παραβίαση του νόμου», επισήμανε.

Η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας ανακοίνωσε αργότερα στο Facebook ότι «επιτράπηκε σε ερευνητές της NABU να εισέλθουν στην περιοχή κυβερνητικών υπηρεσιών», όπου βρίσκονται γραφεία πολλών θεσμών. Η NABU δεν έκανε σαφές αν έγιναν συλλήψεις στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Αυτό το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στις τάξεις του ουκρανικού κράτους ξεσπά αμέσως μετά την αναχώρηση του προέδρου Ζελένσκι για τη Φλόριντα, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί την Κυριακή με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η ουκρανική προεδρία έχει ήδη κλονιστεί από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την φερόμενη υπεξαίρεση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό κλάδο, στο οποίο ενεπλάκη στενός φίλος του Ζελένσκι. Αυτή η υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών και του ισχυρού προσωπάρχη του Ζελένσκι και κορυφαίο διαπραγματευτή για την ειρήνη, Αντρίι Γερμάκ.

Ενώ η Ουκρανία διαθέτει μια υπηρεσία κατά της διαφθοράς, την NABU, και την εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SAP), οι υποθέσεις που αποκαλύπτονται σπάνια καταλήγουν σε καταδίκες.

Έχοντας ιδρυθεί το 2014 μετά από ευρωπαϊκή και αμερικανική πίεση, η NABU είναι μια υπηρεσία που διαθέτει μόνο ανακριτικές εξουσίες, της οποίας ο επικεφαλής διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο, αλλά απολαμβάνει ανεξαρτησία εντός της ουκρανικής κυβέρνησης

Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να στερήσει την ανεξαρτησία από τη NABU και την SAP, προτού αναγκαστεί να υποχωρήσει μπροστά στην κατακραυγή που προκάλεσε η κίνηση αυτή στην κοινωνία των πολιτών και στους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Απέναντι στις διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έπειτα από διαδηλώσεις --τις πρώτες στην Ουκρανία από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή το 2022, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τελικά ότι θα διορθώσει τον νόμο.

Η διαφθορά είναι ενδημική στην Ουκρανία, όπως και σε πολλές άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, ιδίως στη Ρωσία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έχουν αποκαλυφθεί πολυάριθμες υποθέσεις, μεταξύ άλλων στον στρατιωτικό και τον αμυντικό τομέα. Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς διατυπώνουν κατηγορίες για πολιτικές πιέσεις και δικαστική παρενόχληση που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση του έργου τους.