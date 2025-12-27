Ένα απίστευτο έγκλημα συγκλονίζει την Φλόριντα, με τον 47χρονο Τζέισον Κένι να πυροβολεί και να σκοτώνει την σύζυγό του, επειδή του ζήτησε να κλείσει την τηλεόραση, που εκείνη την στιγμή έδειχνε αγώνα NFL, με τον άνδρα να τραυματίζει στην συνέχεια την θετή κόρη του και να βάζει τέλος στην ζωή του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα (22/12) όπως περιγράφει ο σερίφης της κομητείας Πόλκ, Γκρέιντι Τζαντ. Σύμφωνα με τον σερίφη, το έγκλημα σημειώθηκε όταν η Κρίσταλ Κένι ζήτησε από τον σύζυγό της να κλείσει τον αγώνα του NFL μεταξύ των San Francisco 49ers και των Indianapolis Colts, που μεταδιδόταν τη Δευτέρα.

Ο Τζέισον Κένι είχε καταναλώσει αλκοόλ και γρήγορα ξέσπασε καυγάς, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να ζητήσει από τον 12χρονο γιο της να καλέσει το 911. Το αγόρι έτρεξε στο σπίτι ενός γείτονα, αλλά τότε, όπως αποδείχθηκε ήταν ήδη αργά, καθώς ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την Κρίσταλ νεκρή, καθώς και ένα 13χρονο κορίτσι με τραύματα από σφαίρες στον ώμο και στο πρόσωπο.

«Τον παρακαλούσα να μην πυροβολήσει» – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

Το 13χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σπίτι της οικογένειας στην Φλόριντα. «Τον παρακαλούσα, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, και με πυροβόλησε έτσι κι αλλιώς», ήταν τα λόγια που μετέφερε το μικρό κορίτσι στον σερίφη.

Μετά το περιστατικό, ο Τζέισον Κένι διέφυγε και τηλεφώνησε στην αδελφή του, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη. Της είπε ότι είχε «κάνει κάτι» λάθος και ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα μιλούσαν. Στη συνέχεια, μετέβη στο σπίτι του πατέρα του, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, λίγες στιγμές προτού βάλει τέλος στην ζωή του.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα σημείωμα που είχε γράψει η Κρίσταλ Κένι προς τον σύζυγό της, στο οποίο τον προέτρεπε να ζητήσει βοήθεια. «Πίνεις, χρησιμοποιείς ξανά κοκαΐνη. Αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος για την οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με τον σερίφη.

Πηγή: huffingtonpost.gr