Τρεις γυναίκες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το απόγευμα μέσα στο μετρό του Παρισιού, από έναν άνδρα που προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις σταθμούς της ίδιας γραμμής του μετρό, στο κέντρο του Παρισιού, όπως ανέφερε η δημόσια υπηρεσία μεταφορών RATP. Τα δύο από τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία και η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Η τρίτη γυναίκα αναζήτησε μόνη της ιατρική βοήθεια.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 25 ετών, αναγνωρίστηκε χάρη στα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές για διάφορα παραπτώματα, όπως για πρόκληση υλικών ζημιών. Εντοπίστηκε και συνελήφθη αργά το απόγευμα στο Βαλ-ντ’Ουάζ, στα βορειοδυτικά του Παρισιού, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (SRT) διεξάγει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βιαιοπραγία από πρόθεση με χρήση όπλου. Το κίνητρο του νεαρού δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ «χαιρέτισε την άμεση αντίδραση και την κινητοποίηση των υπηρεσιών» που παρενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τον ύποπτο. Την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ είχε καλέσει τις αστυνομικές αρχές να είναι σε εγρήγορση ενόψει της εορταστικής περιόδου, επικαλούμενος το «πολύ υψηλό επίπεδο τρομοκρατικής απειλής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ