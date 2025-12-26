Η Λιβύη και η Τουρκία συμφώνησαν να στείλουν το μαύρο κουτί και τον καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου του αεροσκάφους Falcon 50 που συνετρίβη στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ηγετών του λιβυκού στρατού, στη Γερμανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ανάλυση των στοιχείων.

Έρευνα ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για τη συντριβή του αεροσκάφους που σημειώθηκε κατά τη μεταφορά μιας λιβυκής στρατιωτικής αντιπροσωπείας. Η εισαγγελία ζήτησε εκθέσεις από τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να διαπιστώσει εάν το αεροσκάφος ήταν αξιόπλοο. Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν αρχεία από κάμερες του αεροδρομίου και όλες οι ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ του πύργου ελέγχου και του αεροσκάφους συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία.

Τελική συντήρηση στην Αθήνα

Η τελική συντήρηση του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Άγκυρα με τη λιβυκή αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ. Αναφέρθηκε ότι η συντήρηση του αεροσκάφους δεν πραγματοποιήθηκε πλήρως, αλλά ελέγχθηκε μόνο εξωτερικά. Αναφέρθηκε ότι αμέσως μετά την απογείωση αντιμετώπισαν το πρώτο πρόβλημα και επικοινώνησαν με τον πύργο ελέγχου. Οι τελευταίες λέξεις του πιλότου πριν από τη συντριβή ήταν «Η βλάβη είναι πολύ μεγάλη».

Σε πένθος και άσχημη ψυχολογική κατάσταση η Μαρία Παππά

Η Μαρία Παππά βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση τον τελευταίο καιρό, καθώς είχε χάσει τη μητέρα της από μια ανίατη ασθένεια και δεν είχε επαφή με τον πατέρα της. Αποκαλύφθηκε ότι η Μαρία είχε εργαστεί στο παρελθόν σε κακές εταιρείες και είχε πραγματοποιήσει δύσκολες πτήσεις, ενώ εργαζόταν στην εταιρεία του αεροσκάφους που συνετρίβη για δύο μήνες.

