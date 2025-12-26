Ο Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος Amit Segal προειδοποιεί, μέσω άρθρου γνώμης που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal στις 25 Δεκεμβρίου 2025, ότι μια πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους αποσταθεροποίησης στην περιοχή και θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε πολεμική σύγκρουση. Ο Segal, κύριος πολιτικός σχολιαστής στο ισραηλινό Channel 12 και συγγραφέας, προειδοποιεί για «αυξανόμενη επιθετική και ισλαμιστική στροφή» της Άγκυρας υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο άρθρο του, ο Ισραηλινός σχολιαστής υποστηρίζει ότι η Τουρκία προβάλλει στο Ισραήλ κατηγορίες που αντανακλούν τις δικές της γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Κάνει λόγο για «προβολή», έναν ψυχολογικό μηχανισμό, μέσω του οποίου – όπως αναφέρει – ο Ερντογάν κατηγορεί το Ισραήλ για επεκτατισμό, ενώ ο ίδιος επιδιώκει την αναβίωση της Οθωμανικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.





Ο Segal αναφέρεται σε μια σειρά αντιφάσεων που ενισχύουν την εικόνα μιας Τουρκίας που λειτουργεί ως περιφερειακός αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Υπενθυμίζει ότι η Άγκυρα αρνείται την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, ενώ κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Παράλληλα, σχολιάζει την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, την ώρα που καταγγέλλει ισραηλινά σχέδια για το Τέμενος Αλ-Άκσα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ισραηλινός αρθρογράφος εκφράζει έντονη ανησυχία για τη σχέση Τουρκίας – Χαμάς. Αναφέρει ότι η Τουρκία φιλοξενεί και προστατεύει στελέχη της οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, θυμίζοντας μάλιστα ότι όταν το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον Ισμαήλ Χανίγια, η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ κατέβασε τη σημαία μεσίστια, μια κίνηση που, όπως σημειώνει, προκάλεσε οργή στην ισραηλινή κοινωνία και πολιτική σκηνή.

Σύμφωνα με τον Segal, η πιθανότητα πώλησης F-35 στην Τουρκία συζητείται ενεργά, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να χαρακτηρίζει τις επαφές «καρποφόρες». Ο ίδιος επικαλείται ισραηλινές εκτιμήσεις αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες η πιθανότητα έγκρισης της πώλησης έχει ανέβει στο 40%, ποσοστό που θεωρεί «ιδιαίτερα υψηλό». Την ίδια στιγμή, υποστηρίζει ότι τα F-35 δεν προορίζονται για άμυνα κατά του Ιράν, όπως στις περιπτώσεις Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ, αλλά για πιθανή μελλοντική σύγκρουση με το Ισραήλ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην τουρκική αναθεώρηση του «Κόκκινου Βιβλίου» εθνικής ασφάλειας, όπου – κατά τον Segal – το Ισραήλ έχει προστεθεί ως υπαρξιακή απειλή, με το αφήγημα ότι επιδιώκει την «κατάκτηση της Ανατολίας». Όπως σημειώνει, πάνω από το 1/3 των Τούρκων θεωρούν το Ισραήλ ως τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο για τη χώρα τους, ενώ οι ΗΠΑ κατατάσσονται δεύτερες στις ίδιες αντιλήψεις, γεγονός που – κατά τον ίδιο – καταδεικνύει μια επικίνδυνη ρήξη μεταξύ κοινωνικής βάσης και στρατηγικών συμφερόντων της Ουάσιγκτον.

Στην κορύφωση της ανάλυσής του, ο Segal επικαλείται τον ιστορικό Μπέρναρντ Λιούις, ο οποίος είχε προβλέψει ήδη από το 2011 ότι «η Τουρκία θα γίνει σαν το Ιράν, και το Ιράν σαν την Τουρκία», μια πρόβλεψη που – όπως υπογραμμίζει – δικαιώνεται από την ισλαμική μετατόπιση της Άγκυρας.

Το τελικό συμπέρασμα του άρθρου είναι το ακόλουθο: «Θα ήταν τραγικό λάθος να εξοπλιστεί μια ολοένα και πιο επιθετική και ισλαμιστική Τουρκία με τα πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα, ρισκάροντας την κατάρρευση της εύθραυστης ισορροπίας και την υπονόμευση της ασφάλειας στην περιοχή».



Το άρθρο ήδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τουρκους αναλυτές και δημοσιογράφους



