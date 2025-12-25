Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε σήμερα στον Λίβανο έναν «τρομοκράτη» της Δύναμης Κοντς, της πτέρυγας των εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι σχεδίαζε επιθέσεις «από τη Συρία και τον Λίβανο».

Ο Χουσεΐν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουχαρί διαδραμάτιζε «κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κοντς –τη μονάδα 840– και εμπλεκόταν τα τελευταία χρόνια στον σχεδιασμό (…) τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του κράτους του Ισραήλ, από τη Συρία και τον Λίβανο», υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός.

Η πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο καταστροφικός πόλεμος που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας, προκάλεσαν αλλεπάλληλες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Ένα δεύτερο μέτωπο άνοιξε πολύ γρήγορα στο βόρειο Ισραήλ, όπου οι συγκρούσεις του ισραηλινού στρατού με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξελίχθηκαν σε ανοιχτό πόλεμο το φθινόπωρο του 2024. Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι τον Νοέμβριο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τα πλήγματα στο λιβανέζικο έδαφος, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι μέλη της Χεζμπολάχ.

Φέτος τον Ιούνιο, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο 12 ημερών.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι από πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στην πόλη Χαούς αλ Σάγιεντ Άλι, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ANI, στόχος ήταν ένα ημιφορτηγό. Άλλος ένας άνθρωποι σκοτώθηκε σε ισραηλινός πλήγμα στο Ματζντάλ Σελμ, στον νότιο Λίβανο.

Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι ένας άνδρας που είχε τραυματιστεί σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού στα νότια της Βηρυτού, στις 16 Δεκεμβρίου, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή. Ο άνδρας αυτός ήταν μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας και «βρισκόταν τυχαία στο σημείο» όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεση σε ένα όχημα, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νοτίων της λιβανέζικης πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ