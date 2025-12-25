Ένα ειρωνικό προς την Ευρώπη χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό σποτ βγήκε στη ρωσική τηλεόραση RT και κάνει τον γύρο του κόσμου.

To εν λόγω βίντεο βίντεο ουσιαστικά τρολάρει τους Ευρωπαίους και το επιχείρημα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, από το μεταναστευτικό έως το κόστος της ενέργειας και των τροφίμων, οφείλονται στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Ρωσία.

Ειδικότερα, οι στίχοι του «χριστουγεννιάτικου» τραγουδιού που ακούγονται στο βίντεο αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Μετανάστες δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Είναι εξαιτίας του Πούτιν.

Οι λογαριασμοί ενέργειας είναι δύσκολο να πληρωθούν; Είναι εξαιτίας του Πούτιν.

Η τιμή του εορταστικού γεύματος μοιάζει με απάτη; Για όλα φταίει ο Πούτιν, ανάθεμα.

Oι φόροι σας χρηματοδοτούν τον πόλεμο αντ’ αυτού; Είναι εξαιτίας όσων είπε ο Πούτιν.

Γραφειοκράτες είναι στην πλάτη σας; Όλα αυτά οφείλονται στην ανοησία του Πούτιν.

Ο Άγιος Βασίλης έκλεψε τα παιδιά σας φέτος; Όλα οφείλονται στον Πούτιν, αγαπητοί.

Καμία ελπίδα για το ερχόμενο έτος; Φοβόμαστε πως όλα οφείλονται στον Πούτιν.

Για όλα φταίει ο Πούτιν, για όλα φταίει ο Πούτιν…».

🎅🏼🎄Dear Europe, A Christmas Message From RT:



Save your blind faith for Santa, not the Putin blame game. pic.twitter.com/g1hKlCLjC5 — RT_India (@RT_India_news) December 23, 2025

Μάλιστα, το χριστουγεννιάτικο τρολάρισμα του Russia Today κλείνει με το ακόλουθο μήνυμα: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη».

Πηγή: huffingtonpost.gr