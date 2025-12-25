Ο Πατ Φιν ηθοποιός και κωμικός, γνωστός ως Τζο Μάγιο στο Seinfeld, Μπιλ Νόργουντ στην κωμική σειρά του ABC The Middle και ως ως Δρ. Ρότζερ στα Φιλαράκια άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 60 ετών.

Ο Φιν πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα (22/12) σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ έναν άγνωστο – μόνο φίλους που δεν γνώριζε ακόμα», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έζησε τη ζωή του πλήρως – με χαρά και ενθουσιασμό», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

Ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του Φιν ήταν στο George Wendt Show το 1995, όπου εμφανίστηκε ως αδελφός του ομώνυμου χαρακτήρα. Είχε επίσης έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο Murphy Brown μεταξύ 1995 και 1997.

Έπαιξε ως Τζο Μάγιο στο Seinfeld το 1998, υποδυόμενος έναν οικοδεσπότη πάρτι που είναι γνωστός για το ότι αναθέτει κουραστικές εργασίες στους καλεσμένους του.

Έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς εκπομπές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένων των King of Queens, Friends, – όπου έπαιξε τον σύντροφο της Μόνικα – That ’70s Show και House.

Pat Finn, a prolific TV character actor and comedian best known for his recurring role as friendly neighbor Bill Norwood on ABC’s "The Middle," died Monday at his Los Angeles home following a three-year battle with cancer. He was 60. https://t.co/6c90vGWafV pic.twitter.com/IWXKMxM071 — Yahoo News (@YahooNews) December 24, 2025

Ο Φιν ήταν ίσως πιο γνωστός για τον ρόλο του ως Μπιλ Νόργουντ στο The Middle, ο οποίος εμφανίστηκε σε οκτώ σεζόν μεταξύ 2011 και 2018.

Στις ταινίες του περιλαμβάνονται οι It’s Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Πέρα από τους ρόλους του στην οθόνη, ο Φιν ήταν γνωστός για τους αυτοσχεδιασμούς του και δίδασκε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου ήταν επίκουρος καθηγητής.

Πηγή: