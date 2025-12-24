Ο Μαχμούντ Μαρντάουι, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε σήμερα πως ο εκρηκτικός μηχανισμός που τραυμάτισε ελαφρά έναν αξιωματικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων νωρίτερα σήμερα στη Ράφα προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά που είχε τοποθετήσει και είχε αφήσει ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός.

«Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για αυτό», είπε ο Μαρντάουι.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Ο αξιωματικός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τραυματίστηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός έπληξε ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Namer που συμμετείχε στις προσπάθειες εκκαθάρισης των υποδομών της Χαμάς στη γειτονιά Τζενίνα της Ράφα, η οποία βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ