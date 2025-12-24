Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοανατολική Ταϊβάν το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), αλλά δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων στην κομητεία Ταϊτούνγκ, σύμφωνα με την USGS.

Νωρίτερα, η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν εκτίμησε το μέγεθος του σε 6,1.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στα δίκτυα μεταφορών του νησιού.

Ο σεισμός έγινε αισθητός βορειότερα στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, όπου σείστηκαν ορισμένα κτίρια.

Η Ταϊβάν πλήττεται συχνά από σεισμούς λόγω της θέσης της στην άκρη δύο τεκτονικών πλακών κοντά στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, τον οποίο η USGS θεωρεί την πιο σεισμικά ενεργή ζώνη στον κόσμο.

Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024, όταν το νησί χτυπήθηκε από έναν φονικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων 25 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σεισμό αυτό, ο οποίος προκάλεσε κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε κτίρια γύρω από την Χουαλιέν.

