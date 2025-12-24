Η Ιβάνκα Τραμπ δημοσίευσε στο X μια λίστα βιβλίων που, όπως ανέφερε, «διαμόρφωσαν το 2025» της – με την Οδύσσεια να βρίσκεται στη δεύτερη θέση από την κορυφή

Η κόρη του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ περιέγραψε την Οδύσσεια ως το ετήσιο αναγνωστικό της τελετουργικό, συνοδεύοντας την 10χρονη κόρη της Αραμπέλα στο σχολικό της «ταξίδι» μέσα στο ομηρικό έπος – το οποίο η ίδια διαβάζει για τέταρτη φορά, χαρακτηρίζοντάς το αφήγημα που «τιμά τη μακρά τροχιά της περιπέτειας: δοκιμασίες, πειρασμούς, θαύματα και την αποφασιστικότητα να συνεχίζεις».





Στη λίστα της Ιβάνκα, η Οδύσσεια συνυπάρχει με έργα που εξερευνούν τη φιλοσοφία, τη μάθηση, τον μύθο και την προσωπική ελευθερία: από τον ριζοσπαστικό διάλογο του Ishmael του Ντάνιελ Κουίν μέχρι τη στοχαστική Creative Act του Ρικ Ρούμπιν και το πολεμικό μυθιστόρημα The Women της Κρίστιν Χάνα, που «επαναφέρει τις γυναίκες στο κέντρο της Ιστορίας». Αναφορές σε κλασικούς – Μάρκος Αυρήλιος, Ρουμί, Κάμπελ, Ράσελ – εναλλάσσονται με σύγχρονη «εφαρμοσμένη στωικότητα» όπως αποκάλεσε το Almanack of Naval Ravikant, ενώ ξεχωριστή θέση δίνεται στο Pursuit of Happiness του Τζέφρι Ρόζεν, το οποίο συνέδεσε με την επερχόμενη 250ή επέτειο των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι «οι Ιδρυτές έβλεπαν την ευτυχία ως ενάρετη επιδίωξη, ριζωμένη στην πειθαρχία».

Η λίστα ολοκληρώνεται με τίτλους που βρίσκονται «πάντα» στο κομοδίνο της: Stillness Speaks του Έκχαρτ.



