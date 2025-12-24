Mεταλλικά κάγκελα εγκατέστησε την Τρίτη (23/12) το Μουσείο του Λούβρου στα παράθυρα της γκαλερί, από την οποία κλάπηκαν τα πολυτίμα κοσμήματα τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόκειται για το τελευταίο μέτρο που έχει ληφθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς τα πρότυπα ασφαλείας στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου βρίσκονται υπό εντατική εξέταση μετά την σοκαριστική ληστεία του Οκτωβρίου.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Francis Steinbock, δήλωσε στο AFP ότι «Αυτό είναι ένα από τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την κλοπή».

A grille is installed on the window through which thieves entered the Louvre Museum on 19 October, in broad daylight, to steal eight 19th-century jewels, considered national treasures.#Louvre pic.twitter.com/U3WCnCOg1a — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 23, 2025

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, εργάτες στο μπαλκόνι της γκαλερί τοποθέτησαν τα κάγκελα που ανυψώθηκαν με γερανό για τα ψηλά παράθυρα της γκαλερί.

«Είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Steinbock, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την «ασφάλεια των άλλων παραθύρων».

Η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα τοποθετηθούν κάγκελα «πριν τα Χριστούγεννα», σημειώνοντας ότι είχαν αφαιρεθεί το 2003-2004 κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης.

Επιπλέον, μια αστυνομική μονάδα έχει αναπτυχθεί στο μουσείο και ένα σχέδιο για αυξημένη βιντεοεπιτήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο Steinbock με αναφορές να κάνουν λόγο για εγκατάσταση περισσότερων από 100 καμερών και αυξημένη περιμετρική επιτήρηση μέχρι το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, οι κλέφτες πάρκαραν ένα φανυψωτικό μηχάνημα κάτω από την Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα βασιλικά κοσμήματα. Ανεβήκαν, έσπασαν ένα παράθυρο και χρησιμοποίησαν ειδικούς τροχούς για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τους θησαυρούς, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Πηγή: ΕΡΤ