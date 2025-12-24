Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είπε στους υπαλλήλους του γραφείου του πρωθυπουργού την Τρίτη να ξεκουραστούν καλά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, γιατί θα το χρειαστούν, δεδομένου ότι τους περιμένει μια δύσκολη χρονιά εργασίας.

«Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια, παλεύουμε όλο το χρόνο», είπε η Μελόνι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το προσωπικό της στην αυλή του πρωθυπουργικού μεγάρου.

«Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για όλους μας, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη», αστειεύτηκε και συμπλήρωσε:

«Σας συμβουλεύω λοιπόν να ξεκουραστείτε καλά αυτές τις διακοπές, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις σε αυτή την εξαιρετική χώρα».

Πηγή: Πρώτο Θέμα