Τo νέο προσχέδιο πρότασης για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, το οποίο διαπραγματεύτηκαν Κίεβο και Ουάσινγκτον, δεν απαιτεί από την Ουκρανία να αποκηρύξει επίσημα την ένταξή της στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι "είναι επιλογή των μελών του ΝΑΤΟ αν θα έχουν την Ουκρανία [στο μπλοκ] ή όχι. Η επιλογή μας έχει γίνει. Απομακρυνθήκαμε από τις προτεινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα της Ουκρανίας που θα απαγόρευαν στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ", δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος σε ένα προηγούμενο σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ και το οποίο θα απαιτούσε νομική δέσμευση από το Κίεβο να μην ενταχθεί στο μπλοκ.

Ανέφερε ότι η τελευταία εκδοχή του σχεδίου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής θα παγώσει την πρώτη γραμμή, αλλά θα ανοίξει το δρόμο για την αποχώρηση των ουκρανών και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το σχέδιο των 20 σημείων, στο οποίο συμφώνησαν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, εξετάζεται από τη Μόσχα.

"Στις περιοχές Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, η γραμμή ανάπτυξης στρατευμάτων από την ημερομηνία αυτής της συμφωνίας αναγνωρίζεται de facto ως η γραμμή επαφής", δήλωσε ο Ζελένσκι για την τελευταία εκδοχή του σχεδίου.

Πρόσθεσε ότι θα συγκληθεί ομάδα εργασίας για να καθορίσει την αναδιάταξη των δυνάμεων που είναι απαραίτητες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς και για να ορίσει τις παραμέτρους πιθανών μελλοντικών ειδικών οικονομικών ζωνών.

Ο Ζελένσκι μοιράστηκε λεπτομέρειες του σχεδίου των 20 σημείων με δημοσιογράφους σε ενημέρωση στο Κίεβο την Τρίτη, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

"Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι Ρώσοι θέλουν να αποσυρθούμε από την περιοχή του Ντόνετσκ, ενώ οι Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν έναν [εναλλακτικό τρόπο", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Είπε ότι αναζητούν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ή μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, δηλαδή μια μορφή που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές.

Η Ουκρανία πρότεινε επίσης η Ενεργοντάρ, μια πόλη που κατέχεται από τη Ρωσία και διαχειρίζεται τον σταθμό παραγωγής ενέργειας Ζαπορίζια, να γίνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Οποιοδήποτε σχέδιο που περιλαμβάνει την απόσυρση των στρατευμάτων της από την Ουκρανία θα πρέπει να περάσει από δημοψήφισμα στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης κοινή διαχείριση του σταθμού Ζαπορίζια από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, που κατέχεται από ρωσικά στρατεύματα. Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θέλει καμία ρωσική εποπτεία της εγκατάστασης.

Είπε, επίσης, ότι η Ουκρανία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές μόνο μετά την υπογραφή συμφωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ - Γαλλικό Πρακτορείο