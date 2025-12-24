Τα Χριστούγεννα απέχουν μόλις μία ημέρα, όμως στη Γκάνα, χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων δεν ετοιμάζονται για γιορτές αλλά, όπως υποστηρίζουν, για το «τέλος του κόσμου».

Ο Εμπο Νόα (Ebo Noah), αυτοανακηρυγμένος «προφήτης» και δημιουργός διαδικτυακού περιεχομένου, ισχυρίζεται ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει ένας παγκόσμιος κατακλυσμός, «όπως στις ημέρες του Νώε», και ότι ο Θεός τού ανέθεσε την κατασκευή κιβωτού κατά το πρότυπο της Γένεσης.





Prophet Eboh Noah is a Ghanaian prophet who predicted that God will end the world on December 25, 2025, through another flood. He asserts that God has instructed him to build eight arks, like Noah in the Bible, to save families meant to repopulate the earth post-flood. His… pic.twitter.com/kvMS2r1Jnd — Ozor Ndi Ozor (@OzorNdiOzor) December 22, 2025

Σε αναρτήσεις του, ο Εμπο εμφανίζεται να νηστεύει και να προσεύχεται «για τη χαμένη γενιά», ντυμένος με κουρέλια, ενώ σε βίντεο φαίνεται να συγκεντρώνει ζώα και να χτίζει ξύλινο πλοίο που αποκαλεί «νέα κιβωτό».





Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει ήδη κατασκευάσει περίπου 10 ξύλινες κιβωτούς, με στόχο, όπως διακηρύσσει, να αντέξουν τρία χρόνια πλημμύρας, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, θα διαρκέσει έως το 2028. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο «προφήτης» έχει δημιουργήσει συνολικά 10 μικρότερες ξύλινες κατασκευές τύπου κιβωτού, ενώ συλλέγει και ζώα φάρμας.





Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος

Οι προφητείες περί Αποκάλυψης δεν είναι πρωτοφανείς στη Γκάνα, όπου θρησκευτικοί «ηγέτες» με μεγάλη διαδικτυακή απήχηση έχουν στο παρελθόν συνδέσει βιβλικές αφηγήσεις με σύγχρονα γεγονότα, προσελκύοντας εκατομμύρια προβολές και συχνά οικονομική επιρροή μέσω δωρεών και συνδρομών.



