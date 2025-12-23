Η ρωσική GazpromNeft διαπραγματεύεται με την ουγγρική εταιρία MOL την πώληση της σερβικής πετρελαϊκής βιομηχανίας NIS, ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον, οι Ούγγροι είναι φίλοι μας. Ας τελειώσει αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Η NIS, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στη Σερβία, υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ από τις αρχές Οκτωβρίου και αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία του διυλιστηρίου στο Πάντσεβο, 25 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι, που είναι το μοναδικό διυλιστήριο στη χώρα. Οι ΗΠΑ επιμένουν στην αποχώρηση από τη NIS της ρωσικής GazpromNeft η οποία κατέχει το 56,2% των μετοχών.

Στόχος των κυρώσεων είναι να αποτρέψουν τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τα ενεργειακά έσοδα για να χρηματοδοτεί την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ζήτησε από τους Ρώσους «να βρουν κάποια λύση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου» επισημαίνοντας ότι το σερβικό κράτος θα αναγκαστεί να παρέμβει αν παραταθεί η κρίση και δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή προμήθεια της αγοράς καυσίμων. Ο Βούτσιτς δεν διευκρίνισε τι μέτρα θα λάβει αν δεν ανταποκριθούν οι Ρώσοι.

Η Μόσχα έσπευσε να προλάβει ενδεχόμενη απόφαση κρατικοποίησης της NIS. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά και ο ίδιος ο Βλαντιμιρ Πούτιν, στην ετήσια συνέντευξη τύπου στις 19 Δεκεμβρίου, διεμήνυσαν ότι «κάθε ενέργεια χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας θα θεωρηθεί παραβίαση διακρατικής συμφωνίας».

Η Σερβία βρίσκεται σε δύσκολη θέση όχι μόνο εξαιτίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη NIS αλλά και επειδή εξαρτάται απόλυτα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το τριετές συμβόλαιο που είχε η Σερβία με τη Ρωσία για την προμήθεια αερίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, παρατάθηκε η ισχύς του μόνο για τρεις μήνες. Παρ όλα αυτά ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δηλώνει ικανοποιημένος τονίζοντας ότι θα εξασφαλιστεί η ομαλή προμήθεια για τους χειμερινούς μήνες. «Οι άνθρωποι μπορούν να είναι ασφαλείς και να κοιμούνται ήσυχα, η Σερβία θα έχει τόσο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και αρκετό φυσικό αέριο για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο», σχολίασε ο Βούτσιτς.

Η αντιπολίτευση θεωρεί εκβιαστική την συμπεριφορά της Μόσχας και κατηγορεί τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι με την φιλορωσική του στάση έθεσε τη χώρα σε ομηρία. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Κόμμα Ελευθερίας και Δικαίου (SSP) που ανήκει στον χώρο της κεντροαριστεράς, κατέθεσε σχέδιο νόμου για την προσωρινή κρατικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας - NIS.

Ο ηγέτης του κόμματος Ντράγκαν Τζίλας ανέφερε ότι στο σχέδιο προτείνεται να τεθεί υπό κρατικό έλεγχο η NIS για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της ρωσικής GazpromNeft.



Διαβάστε επίσης: Ουκρανικό: Ο πάπας Λέων επαναλαμβάνει την έκκληση του για κατάπαυση πυρός





Πηγή: ΚΥΠΕ