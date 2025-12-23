Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε μια εταιρεία βιοτεχνολογίας στη βόρεια Κίνα, προκαλώντας τεράστιες φλόγες και πυκνό καπνό γύρω από ένα πολυώροφο εργοστασιακό κτίριο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην εταιρεία Guoxu Biotechnology Company στην κομητεία Fuping, στην πόλη Baoding, στην επαρχία Hebei. Το βίντεο δείχνει το πολυώροφο βιομηχανικό κτίριο να τυλίγεται από φλόγες, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Οι τοπικές πυροσβεστικές αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από την ανάφλεξη μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του εργοστασίου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά μετά από περίπου δυόμισι ώρες και δεν αναφέρθηκαν θύματα.







Πηγή: Daily Mail