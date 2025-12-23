Ένα χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό από την Ατλέτικο που μας θυμίζει ότι, ακόμα κι όταν η μνήμη ξεθωριάζει, πάντα κάτι μένει ζωντανό. Ένας ηλικιωμένος με άνοια, ένας ταξιτζής και μια απρόσμενη στιγμή κατανόησης.

Για τους νεότερους ο Ντι Στέφανο ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, της αιώνιας αντιπάλου της Ατλέτικο.

Το ποδόσφαιρο ήταν το τελευταίο πράγμα που θυμόταν και ο ταξιτζής το κατάλαβε. Έβγαλε το σήμα της ομάδας του από το ταξί, για να μην τον ταράξει και “πήγε” με την ιστορία του. Τα Χριστούγεννα, τελικά, είναι αυτές οι μικρές πράξεις αγάπης.