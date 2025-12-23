Δύο άνδρες καταδικάστηκαν σήμερα με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα της βορειοδυτικής Αγγλίας, εμπνεόμενοι από το Ισλαμικό Κράτος, με σκοπό να σκοτώσουν εκατοντάδες αθώους ανθρώπους με αυτόματα όπλα.

Ο Ουαλίντ Σααντάουι, 38 ετών και ο Αμάρ Χουσέιν, 52 ετών, καταδικάστηκαν για «προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών» από το δικαστήριο του Πρέστον. Η δίκη τους είχε ξεκινήσει μία εβδομάδα μετά τη φονική επίθεση σε συναγωγή κοντά στο Μάντσεστερ, η οποία δεν σχετιζόταν με τη δική τους υπόθεση.

Τόσο ο Σααντάουι όσο και ο Χουσέιν είχαν δηλώσει αθώοι. Ο πρώτος μάλιστα υποστήριξε ότι συμμετείχε στη συνωμοσία επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του και είπε στους ενόρκους: «Δεν είχα σκοπό να διαπράξω τρομοκρατική επίθεση, ούτε να βλάψω κανέναν».

Ο Χουσέιν δεν κατέθεσε και σχεδόν δεν παρέστη στη δίκη του, αφού στην αρχή της φώναξε θυμωμένος, ενώ αγόρευε ο εισαγγελέας, «Πόσα μωρά;», σε μια προφανή αναφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.



