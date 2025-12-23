Η Κίνα φέρεται να έχει τοποθετήσει περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) στα τρία νεότερα πυρηνικά σιλό που έχει κατασκευάσει, ενώ δεν δείχνει καμία διάθεση να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών, σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης του αμερικανικού Πενταγώνου που αποτυπώνει τη ραγδαία ενίσχυση των στρατιωτικών φιλοδοξιών του Πεκίνου.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη παγκοσμίως. Αντίστοιχη εκτίμηση διατυπώνει και το Bulletin of the Atomic Scientists, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Σικάγο. Το Πεκίνο, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά τις αναφορές περί στρατιωτικής κλιμάκωσης, κάνοντας λόγο για προσπάθειες «συκοφάντησης και δυσφήμησης της Κίνας» και για σκόπιμη παραπλάνηση της διεθνούς κοινότητας.

When asked to comment on a draft report from the US Pentagon claims that China may have already deployed over 100 intercontinental ballistic missiles in its three newest missile silo fields and shows no willingness to engage in arms control negotiations, Chinese Foreign Ministry… pic.twitter.com/vRvfF6qLyr — Global Times (@globaltimesnews) December 23, 2025

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης σε συνεργασία με την Κίνα και τη Ρωσία. Ωστόσο, το προσχέδιο της έκθεσης του Πενταγώνου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Πεκίνο δεν εμφανίζεται πρόθυμο να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. «Συνεχίζουμε να μην διαπιστώνουμε καμία διάθεση από το Πεκίνο για την προώθηση τέτοιων μέτρων ή για πιο ολοκληρωμένες συζητήσεις ελέγχου των εξοπλισμών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους πυραύλους στερεών καυσίμων DF-31, με την έκθεση να εκτιμά ότι η Κίνα έχει εγκαταστήσει πάνω από 100 τέτοιους διηπειρωτικούς πυραύλους σε σιλό κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Το Πεντάγωνο είχε στο παρελθόν επιβεβαιώσει την ύπαρξη των συγκεκριμένων πεδίων σιλό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον αριθμό των πυραύλων που είχαν τοποθετηθεί. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι η χώρα «διατηρεί αμυντική πυρηνική στρατηγική, κρατά τις πυρηνικές της δυνάμεις στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την εθνική ασφάλεια και τηρεί τη δέσμευσή της για μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές». Η έκθεση δεν προσδιορίζει πιθανούς στόχους των νέων πυραύλων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι το περιεχόμενό της ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν κατατεθεί στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου, το κινεζικό απόθεμα πυρηνικών κεφαλών βρισκόταν το 2024 στις «χαμηλές 600», γεγονός που αντανακλά «βραδύτερο ρυθμό παραγωγής σε σύγκριση με προηγούμενα έτη». Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η πυρηνική επέκταση συνεχίζεται και ότι η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά να διαθέτει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030. Το Πεκίνο επαναλαμβάνει ότι ακολουθεί στρατηγική «αυτοάμυνας» και πολιτική μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινίσει τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια κίνηση. Στο παρελθόν, τόσο ο ίδιος κατά την πρώτη του θητεία όσο και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιχείρησαν να εμπλέξουν την Κίνα και τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις για την αντικατάσταση της συνθήκης New START με μια τριμερή συμφωνία στρατηγικού πυρηνικού ελέγχου.

Η έκθεση του Πενταγώνου δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην Ταϊβάν, εκτιμώντας ότι η Κίνα «αναμένει να είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει έναν πόλεμο για την Ταϊβάν έως το τέλος του 2027». Το Πεκίνο θεωρεί τη δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς του και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την «επανένωση». Σύμφωνα με την έκθεση, η Κίνα επεξεργάζεται στρατιωτικές επιλογές «ωμής βίας», που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πλήγματα σε απόσταση 1.500 έως 2.000 ναυτικών μιλίων από τις κινεζικές ακτές, ικανά «να αμφισβητήσουν σοβαρά και να διαταράξουν την αμερικανική παρουσία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού».

Το έγγραφο δημοσιοποιείται λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη λήξη της συνθήκης New START του 2010, της τελευταίας συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία περιορίζει τις δύο πλευρές στην ανάπτυξη 1.550 στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών σε 700 συστήματα μεταφοράς. Η συνθήκη παρατάθηκε για πέντε χρόνια τον Φεβρουάριο του 2021 από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Τζο Μπάιντεν, χωρίς όμως πρόβλεψη για νέα παράταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους ειδικών για μια τριμερή πυρηνική κούρσα εξοπλισμών. «Περισσότερα πυρηνικά όπλα και απουσία διπλωματίας δεν θα κάνουν κανέναν ασφαλέστερο – ούτε την Κίνα, ούτε τη Ρωσία, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησε ο Ντάριλ Κίμπαλ, εκτελεστικός διευθυντής της Arms Control Association.

Εκκαθαρίσεις κατά της διαφθοράς

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αφορά τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές εκκαθαρίσεις που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι εκκαθαρίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την πυρηνική ετοιμότητα, ωστόσο «δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις» στις ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, τα έσοδα των μεγάλων κινεζικών αμυντικών βιομηχανιών μειώθηκαν το περασμένο έτος, καθώς οι έρευνες για διαφθορά επιβράδυναν συμβόλαια και προμήθειες εξοπλισμών, σύμφωνα με δεξαμενή σκέψης που παρακολουθεί τις ένοπλες συγκρούσεις.

Η έκθεση αναφέρει ότι, τους τελευταίους 18 μήνες, τουλάχιστον 26 νυν και πρώην ανώτατα στελέχη κρατικών εταιρειών όπλων ερευνήθηκαν ή απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, με τις έρευνες να επεκτείνονται από τον κλάδο πυραύλων και ρουκετών σε μεγάλο μέρος της κινεζικής αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών και ναυπηγικών τομέων.



Πηγή: Πρώτο Θέμα