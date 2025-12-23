Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν την Τρίτη (23/12) μετά από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία καθώς στο στόχαστρο βρέθηκε η δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

«Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα», δήλωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας στο X.

«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια και την προστασία του εναέριου χώρου, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες περιοχές».

Η κινητοποίηση έγινε μήνες αφότου η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της, καθώς η πολεμική αεροπορία απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο τον Σεπτέμβριο.

Η Πολωνία έχει αναγκαστεί να αναπτύξει τα αεροσκάφη της σε αρκετές περιπτώσεις από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Σφοδροί οι ρωσικοί βομβαρδισμοί

Από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, σκοτώθηκαν την Τρίτη (23/12) σε μαζικό ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.

Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

Πηγή: cnn.gr