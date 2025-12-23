Στη Δαμασκό βρέθηκε χθες ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιbrahim Kalın, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο μαυσωλείο του μεγάλου μουσουλμάνου φιλοσόφου Abu Nasr Muhammad al-Farabi.

Η επίσκεψη στον τάφο του Αλ-Φαράμπι, ενός από τους σημαντικότερους διανοητές της ισλαμικής φιλοσοφικής παράδοσης, πραγματοποιήθηκε στη Δαμασκός και φέρει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει το πολιτικό και πολιτισμικό της αποτύπωμα στη Συρία και τον ευρύτερο αραβοϊσλαμικό κόσμο.

Ο Αμπού Νασρ Μουχάμαντ αλ-Φαράμπι (περ. 870–950), γνωστός στη Δύση ως Alpharabius, θεωρείται ο «πατέρας του ισλαμικού νεοπλατωνισμού» και ο θεμελιωτής της ισλαμικής πολιτικής φιλοσοφίας. Η σκέψη του κάλυψε ευρύ φάσμα πεδίων, από τη μεταφυσική, τη λογική και την ηθική έως την πολιτική θεωρία, την ψυχολογία και τη μουσική, ενώ η επίδρασή του υπήρξε καταλυτική για τη μετέπειτα ισλαμική και μεσαιωνική ευρωπαϊκή φιλοσοφία.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεταγενέστεροι λόγιοι τον αποκάλεσαν «Δεύτερο Διδάσκαλο», αμέσως μετά τον Αριστοτέλη, αναγνωρίζοντας ότι ήταν ο πρώτος μουσουλμάνος φιλόσοφος που παρουσίασε τη φιλοσοφία ως ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύστημα στον ισλαμικό κόσμο.

Η επιλογή του Ιμπραήμ Καλίν να επισκεφθεί τον τάφο του Αλ-Φαράμπι ερμηνεύεται, πέρα από το προσωπικό ή πνευματικό ενδιαφέρον, και ως μήνυμα πολιτισμικής συνέχειας και ιδεολογικής αναφοράς σε μια κοινή ισλαμική κληρονομιά, την οποία η Άγκυρα επιδιώκει να αναδείξει στο πλαίσιο της περιφερειακής της στρατηγικής.