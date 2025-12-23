Οι αντίπαλοι του, το κατηγορούν ότι επιχειρεί να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές προμήθειας όπλων και την άμυνα κατά των drones

Ο ακροδεξιός Γερμανός πολιτικός Ρίνγκο Μούλμαν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη πληροφοριών που, σύμφωνα με τους πολιτικούς του αντιπάλους, θα μπορούσαν να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, σημειώνει το Politico.

Χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που του παρέχονται ως βουλευτής του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο κοινοβούλιο της ανατολικής γερμανικής πολιτείας της Θουριγγίας -όπου το AfD είναι το ισχυρότερο κόμμα- ο Mούλμαν έχει ζητήσει επανειλημμένα από την περιφερειακή κυβέρνηση να αποκαλύψει περίπλοκες λεπτομέρειες για θέματα όπως η τοπική άμυνα κατά των drones και οι μεταφορές όπλων στην Ουκρανία.

«Ποιες πληροφορίες διαθέτει η κρατική κυβέρνηση σχετικά με την έκταση των στρατιωτικών μεταφορών διαμετακόμισης μέσω της Θουριγγίας από το 2022 (αναλυτικά ανά έτος, τύπο μεταφοράς [οδική, σιδηροδρομική], αριθμό διαμετακομίσεων και γνωστές στάσεις);» ρώτησε ο Mούλμαν γραπτώς τον Σεπτέμβριο.

Μια μέρα τον Ιούνιο, ο Μούλμαν -ο οποίος αρνείται ότι εκτελεί εντολές της Ρωσίας- υπέβαλε οκτώ ερωτήσεις σχετικά με τα drones και τις δυνατότητες άμυνας της αστυνομίας της περιοχής, η οποία είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και την αποτροπή μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεωρούνται απειλή κατασκοπείας.

«Ποια τεχνικά συστήματα άμυνας κατά των drones είναι γνωστά στην αστυνομία της Θουριγγίας (π.χ. συσκευές παρεμβολής, εκτοξευτές διχτυών, συσκευές ηλεκτρομαγνητικών παλμών) και σε ποιο βαθμό έχουν δοκιμαστεί για τη χρηστικότητά τους στην επιβολή του νόμου;», ρώτησε ο Μούλμαν.

Τέτοιες ερωτήσεις από βουλευτές του AfD στα κρατικά και ομοσπονδιακά κοινοβούλια έχουν οδηγήσει τους Γερμανούς κεντρώους να κατηγορήσουν το ακροδεξιό κόμμα ότι χρησιμοποιεί τη θέση του για να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες που η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας και να την βοηθήσει στην εκτέλεση του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου» της κατά της Ευρώπης.

«Δεν μπορεί κανείς να μην έχει την εντύπωση ότι το AfD εκτελεί μια λίστα εργασιών που του έχει αναθέσει το Κρεμλίνο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γκιόργκ Μάϊερ, μέλος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το απίστευτο ενδιαφέρον για τις κρίσιμες υποδομές και τις αρχές ασφαλείας εδώ στη Θουριγγία, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις υβριδικές απειλές», δήλωσε στη συνέχεια ο Μάϊερ στο Politico. «Ξαφνικά, τα γεωπολιτικά ζητήματα παίζουν ρόλο στις ερωτήσεις τους, ενώ εμείς στο κοινοβούλιο της Θουριγγίας δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική ή την αμυντική πολιτική», σημείωσε.

«Πονηρά» υπονοούμενα

Οι ηγέτες του AfD συχνά υιοθετούν θέσεις ευνοϊκές για το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας την ανανέωση των οικονομικών δεσμών και των εισαγωγών φυσικού αερίου, καθώς και τη διακοπή της παροχής όπλων στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι πολιτικοί τους αντίπαλοι, τους έχουν συχνά κατηγορήσει ότι δεν ενεργούν μόνο από πεποίθηση, αλλά και κατόπιν εντολής της Μόσχας. Η βουλευτής των Πρασίνων Ιρέν Μίχαλιτς, για παράδειγμα, χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα το κόμμα ως «δούρειο ίππο» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Γερμανία.

Οι πολιτικοί του AfD αρνούνται τις κατηγορίες ότι χρησιμοποιούν την αυξανόμενη κοινοβουλευτική τους δύναμη τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στα ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας για να προσπαθήσουν να μεταβιβάσουν ευαίσθητες πληροφορίες στο Κρεμλίνο.

Ο Τίνο Χρουπάλα, ένας από τους ηγέτες του AfD, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι το κόμμα του προσπαθεί να αποκαλύψει τις διαδρομές προμήθειας όπλων προς όφελος του Κρεμλίνου.

«Οι πολίτες έχουν δικαιολογημένους φόβους για όσα βλέπουν και βιώνουν κάθε βράδυ στους αυτοκινητόδρομους», δήλωσε σε μια τηλεοπτική εκπομπή τον περασμένο μήνα, όταν ρωτήθηκε για τις ερωτήσεις του Μούλμαν. «Αυτές είναι όλες νόμιμες ερωτήσεις από ένα μέλος του κοινοβουλίου που ανησυχεί και που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών. Πετάτε υπονοούμενα, κάτι που είναι αρκετά δόλιο. Μας κατηγορείτε για πράγματα που δεν μπορείτε ποτέ να αποδείξετε», πρόσθεσε.

Ο Mούλμαν, πρώην αστυνομικός, μιλώντας στο Politico, αρνήθηκε ότι ακολουθεί μια λίστα αποστολών «προς τη Ρωσία».

Οι υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε κάθε κοινοβουλευτική ερώτηση, δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, υποστήριξε επίσης ο Mούλμαν.

«Δεν είναι δική μου ευθύνη να περιορίσω τις ερωτήσεις μου, αλλά του υπουργού να δώσει τις απαντήσεις», είπε. «Αν σε κάποιο σημείο μια τέτοια απάντηση θέτει σε κίνδυνο ή οδηγεί σε κατασκοπεία, τότε η κατασκοπεία δεν είναι δικό μου λάθος, αλλά του υπουργού, επειδή αποκάλυψε πληροφορίες που δεν έπρεπε να αποκαλύψει», επεσήμανε.

Πληθώρα κοινοβουλευτικών ερωτήσεων

Ο Mαρκ Χένρικμαν, συντηρητικός βουλευτής και πρόεδρος μιας ειδικής επιτροπής στη γερμανική Bundestag που εποπτεύει τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, δήλωσε ότι, ενώ η κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει απόρρητες ή εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στις απαντήσεις της σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν ακόμη να συγκεντρώσουν πολύτιμες πληροφορίες από τον τεράστιο όγκο και την ποικιλία των ερωτήσεων του AfD.

«Εκτός από τις ασήμαντες και τις ευαίσθητες ερωτήσεις, υπάρχει και μια τεράστια γκρίζα ζώνη», ανέφερε ο Χένρικμαν. «Και αυτό που ακούω τακτικά από διάφορα υπουργεία είναι ότι οι μεμονωμένες ερωτήσεις δεν αποτελούν πραγματικά πρόβλημα. Αλλά όταν εξετάζεις αυτές τις μεμονωμένες ερωτήσεις στο σύνολό τους, σχηματίζεις μια εικόνα, για παράδειγμα, των ταξιδιωτικών διαδρομών, των προμηθειών και των στρατιωτικών αγαθών προς την Ουκρανία».

Ο Χένρικμαν δήλωσε ότι οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του AfD στη Bundestag σχετικά με θέματα όπως η γνώση των αρχών για τα ρωσικά σαμποτάζ και τις υβριδικές δραστηριότητες στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και για τη δηλητηρίαση του αποθανόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, τράβηξαν την προσοχή του και του προκάλεσαν ανησυχία.

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Spiegel, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του AfD στα κρατικά κοινοβούλια της Γερμανίας έχουν υποβάλει περισσότερες από 7.000 ερωτήσεις σχετικά με θέματα ασφάλειας από τις αρχές του 2020, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των ερωτήσεων σχετικά με θέματα ασφάλειας.

Στη Θουριγγία -όπου οι κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει το AfD ως εξτρεμιστική ομάδα- το κόμμα έχει υποβάλει σχεδόν το 70 % (1.206 από τις 1.738) όλων των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Στη Bundestag, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του κόμματος αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60 % όλων των ερωτήσεων (636 από τις 1.052).

Η στρατηγική χρήση των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων από το AfD δεν είναι κάτι καινούργιο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Από την είσοδό του στη Bundestag το 2017, το κόμμα τις έχει χρησιμοποιήσει για να συλλέξει πληροφορίες για τους αντιπάλους του, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Από την αρχή, το AfD χρησιμοποίησε τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για να παρεμποδίσει, να παραλύσει, αλλά και να παρακολουθήσει τους πολιτικούς εχθρούς του», δήλωσε η Άννα-Σοφί Χάινζε, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ.

