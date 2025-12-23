Η νέα διευθύντρια ειδήσεων του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS εμπόδισε το σαββατοκύριακο τη μετάδοση ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ, με τη συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής να αντιδρά έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Το επίμαχο επεισόδιο επρόκειτο να προβληθεί εν μέσω κύματος εξαγορών και ευρύτερων ανακατατάξεων σε αμερικανικούς ομίλους ΜΜΕ, στη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο πρόσκειται η ιδιοκτησία της Paramount Skydance -- που είναι πλέον η μητρική του CBS.

Το επεισόδιο της πασίγνωστης εκπομπής ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes που θα μεταδιδόταν την Κυριακή το βράδυ έδινε τον λόγο στους υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές τον Μάρτιο. Όχι στη χώρα τους, αλλά στη γιγαντιαία νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας που ανεγέρθηκε από τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ.

Αλλά περίπου τρεις ώρες πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, το CBS ανέφερε πως η προβολή της αναβάλλεται επ’ αόριστο και απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου.

Την απόφαση πήρε η Μπάρι Γουάις, ιέρεια της «anti-woke» δημοσιογραφίας, επικρίτρια εδώ και χρόνια αυτού που χαρακτηρίζει διανοητικό κομφορμισμό των πιο προοδευτικών ενημέρωσης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στο φως εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δημοσιογράφου που έκανε εν μέρει το ρεπορτάζ και ήταν η αφηγήτρια στην εκπομπή, της Σάριν Αλφόνσι.

Το ρεπορτάζ «είναι ακριβές» και «εκτιμώ το ότι αποσύρθηκε τώρα, έπειτα από όλες τις αυστηρές επαληθεύσεις που έγιναν εσωτερικά, δεν είναι απόφαση που αφορά τη δημοσιογραφική επάρκειά του αλλά πολιτική απόφαση», σημείωσε η δημοσιογράφος. Και στην απόφαση να μη μεταδοθεί ρεπορτάζ που είχε προγραμματιστεί ήδη σημαίνει πως «το ευρύ κοινό βλέπει, δίκαια, λογοκρισία», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Το δίκτυο επανέλαβε σε επίσημη ανακοίνωσή του που δημοσίευσε η εφημερίδα New York Times πως χρειάζεται «να δουλευτεί περισσότερο».

Η παραγωγός της εκπομπής 60 Λεπτά Τάνια Σάιμον ανέφερε σε συναδέλφους της ότι αρχικά πρόβαλε αντίσταση στη διαταγή της κ. Γουάις, αλλά «τελικά αναγκάστηκε να συμμορφωθεί».

«Αντισταθήκαμε, υπερασπιστήκαμε το ρεπορτάζ μας, αλλά ήθελε αλλαγές», ανέφερε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post, κατά τη διάρκεια συζήτησης με την ομάδα της.

Η Μπάρι Γουάις ονομάστηκε στη θέση τον Οκτώβριο, προτού συμπληρωθούν τρεις μήνες από την εξαγορά της Paramount, μητρικής του CBS, από τη Skydance, που ανήκει στην οικογένεια Έλισον -- ο πατριάρχης της, ο πολυδισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, είναι μέγας σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Paramount Skydance επιδιώκει να εξαγοράσει εκείνη τη Warner Bros Discovery αντί του Netflix, μάχη την έκβαση της οποίας θέλει να κρίνει ο ίδιος, μέσω του φορέα ρύθμισης του ανταγωνισμού.

Ο αμερικανός πρόεδρος, πάντα φαρμακερός έναντι των μέσων ενημέρωσης που τον επικρίνουν, κατάφερε το καλοκαίρι η Paramount να του καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να μπει στο αρχείο η μήνυση του ρεπουμπλικάνου εναντίον της εκπομπής 60 Λεπτά επειδή κατ’ αυτόν είχε μοντάρει κατά τρόπο ώστε να ευνοηθεί η ατυχήσασα δημοκρατική υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024 Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP