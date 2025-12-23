Από τη χιονισμένη Λαπωνία ξεκίνησε και φέτος το ταξίδι του ο Άγιος Βασίλης, σηματοδοτώντας την έναρξη της καθιερωμένης αποστολής διανομής δώρων σε παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Άγιος Βασίλης εθεάθη να αναχωρεί με το έλκηθρό του, συνοδευόμενος από δύο τάρανδους, μέσα σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο.





Όταν δεν βρίσκεται εν πτήσει για τις ανάγκες των Χριστουγέννων, ο Άγιος Βασίλης διαμένει κοντά στο εργαστήριό του στο Korvatunturi, έναν ορεινό σχηματισμό στη βόρεια Φινλανδία, που σύμφωνα με την παράδοση αποτελεί τη μόνιμη κατοικία του.

Όπως συμβαίνει ανελλιπώς από τη δεκαετία του 1960, τη στιγμή της αναχώρησης κατέγραψε σε βίντεο η φινλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle, η οποία διένειμε το υλικό σε τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο μέσω της European Broadcasting Union, μεταφέροντας το εορταστικό μήνυμα των Χριστουγέννων διεθνώς.







