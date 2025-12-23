Αυξημένες καταγγελίες για αλλεργίες, τροφικές δηλητηριάσεις, αλλά και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές καταγράφει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, σύμφωνα με τη Νομική του Σύμβουλο, Βιργινία Χρήστου, η οποία ήταν καλεσμένη στο Πρωτοσέλιδο.

Όπως ανέφερε η κ. Χρήστου, οι καταγγελίες που φτάνουν στον Σύνδεσμο Καταναλωτών δεν περιορίζονται μόνο στην περίοδο των Χριστουγέννων, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται αύξηση περιστατικών που αφορούν αλλεργικές αντιδράσεις και τροφικές δηλητηριάσεις. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τις αγορές τροφίμων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σωστή κατανόηση των ενδείξεων στις συσκευασίες τροφίμων, επισημαίνοντας ότι επικρατεί σύγχυση γύρω από τις ημερομηνίες λήξης. Όπως εξήγησε, η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» (best before) αφορά κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και όχι την ασφάλειά του. Το προϊόν μπορεί να καταναλωθεί και μετά την ημερομηνία αυτή, ωστόσο ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί ορισμένα ποιοτικά του στοιχεία.

Αντίθετα, όταν αναγράφεται η ένδειξη «ανάλωση έως», οι καταναλωτές θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση του προϊόντος μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Όπως τόνισε, ο γενικός κανόνας είναι οι καταναλωτές να μην αγοράζουν προϊόντα που πλησιάζουν την ημερομηνία «ανάλωση έως», ούτε να τα καταναλώνουν μετά τη λήξη τους.

Παράλληλα, η κ. Χρήστου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που αφορούν προϊόντα των οποίων τα συστατικά δεν αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα, κάτι που αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας. Όπως υπογράμμισε, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων να αναγράφουν τα συστατικά σε γλώσσα κατανοητή από τον μέσο καταναλωτή και με ευδιάκριτη γραμματοσειρά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, όπως σημείωσε, τα περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων, καθώς πολλοί καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν τα συστατικά τους. Υπενθύμισε ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 14 κατηγορίες αλλεργιογόνων ουσιών, όπως δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, γάλα, αυγά, ξηροί καρποί, φυστίκια, σόγια, ψάρια, μαλάκια, σέλινο, σουσάμι και μουστάρδα, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται στη σήμανση των τροφίμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αγορά παιδικών παιχνιδιών, με την κ. Χρήστου να σημειώνει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το σύστημα RAPEX, τα παιχνίδια αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες ανακλήσεις, καθώς κρίνονται επικίνδυνα.

Κάλεσε τους γονείς να ελέγχουν ότι τα παιχνίδια φέρουν σήμανση CE σε ανεξίτηλη μορφή, να αποφεύγουν παιχνίδια με αποσπώμενους μαγνήτες –καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάποσης– και να διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες ασφάλειας και συναρμολόγησης είναι στην ελληνική γλώσσα, κάτι που αποτελεί ευθύνη του εισαγωγέα και του διανομέα.

Τέλος, προειδοποίησε για παιχνίδια που έχουν αρώματα ή μοιάζουν με τρόφιμα ή φρούτα, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά όπου παιδιά τα καταναλώνουν, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους.